Ein Geigenbauer erklärt seine Arbeit

Die Musikschule Erbach ist auch an einem sonnigen Frühlingssamstag nicht stillgestanden. Stattdessen hatte diese ihren ersten Aktionstag dieses Jahres rund um die Streicher. Um 14 Uhr begann der gemeinsame Nachmittag im Kultursaal der Jahnschule mit einem ungewöhnlich musikalischen Spaziergang durch London - „Carnival of Strings“ von Rachel Jennings.

Danach folgte ein gemütliches Kaffee und Kuchen, eine sogenannte „Putzecke“ und einiges an Informationen. Im zweiten Teil des Nachmittags gab es diverse Auftritte der fleißigen Musikschüler sowie ein Gesprächskonzert des Geigenbauers Bernhard Gerstner. Durch das Konzertprogramm führte Birgit Köhn-Kadereit, die selbst an der Musikschule Geigenunterricht gibt. „Ein herzliches Willkommen zum zweiten Konzert des Tages, besonders an Sie, Bernhard Gerstner, der uns heute alle Fragen rund um die Geige beantworten wird. Viele unserer Schüler spielen heute auf seinen Streichern“, so Birgit Köhn-Kadereit.

Den Auftakt macht Amelie Wesner mit ihrer Geigenlehrerin Marina Biegler, darauf folgt Liam Schlumberger auf der Bratsche mit seiner Lehrerin Birgit Köhn-Kadereit. Danach wurde Fiona Hoffmann auf dem Cello von ihrem Lehrer Alexej Grauberger auf dem Klavier zu dem „Can Can“ von Jaques Offenbach begleitet. Schon stand Bernhard Gerstners erster Auftritt auf die Bühne an, die er mit Plakaten und Vorführmaterial umschmückt hatte. Der Geigenbauer, der seine Werkstatt in der Ulmer Neustadt hat, baut nicht nur neue Streichinstrumente, sondern repariert und restauriert auch ältere Streicher.

Viele Faktoren für guten Klang

In seinem Vortrag erzählt er dem Publikum sowohl von der allgemeinen Geschichte der Geige, als auch von seinem individuellen Herstellungsprozess. Um eine wertvolle Geige besten Klanges zu erschaffen, spielen einige Kriterien eine Rolle. Als Grundmaterial empfiehlt er Fichtenholz, Weichholz für die Decke und Hartholz für den Boden, welches bestenfalls aus den Bergen kommt. Zudem schwörten einige Geigenbauer darauf, das Holz an Neumond zu schlagen, wo die Säfte am tiefsten liegen. Ein weiterer Faktor für die Qualität des Klanges sei die Art der Wölbung sowie die Stärke des Holzes, welches dünn, aber nicht zu dünn sein solle, denn desto dünner, desto tiefer wird der Klang der Geige später. Auch den F-Löchern benannte er eine wichtige Funktion des akustischen Zentrums.

Erklärungen zu Verzierungen

Es folgte ein Quartett der Lehrkräfte Marina Biegler, Michaela Trucksäss, Birgit Köhn-Kadereit und Alexej Grauberger unter anderem zu „Intermezzo sinfonico“ von Pietro Mascangni. Anschließend übernahm der Geigenbauer wieder die Führung und sprach über die Verschönerung der Geige, welche im Barockstil gehalten wird, und meist in Form der Schnecke entgegentritt. Ganz selten bekommt diese beispielsweise einen Löwen- oder einen Engelskopf. Auftritte von Hannah Merkle, Vincent Vogel, Alex Köninger bereicherten zudem den Nachmittag. „Eine kleine Anekdote. Das Cello von Vincent hier hat einen dieser sogenannten Engelsköpfe. Als ein einjähriges Nachbarskind damals öfter bei uns war, versuchte ich ihr Gesicht nachzuschnitzen und so entstand die Verzierung seines Cellos“, erzählte Bernhard Gersnter.

Auch einige Fragen hatte der Geigenbauer an diesem Nachmittag beantwortet. Unter anderem fielen Fragen, wie lange er für eine Geigenherstellung beispielsweise brauche. „Das dauert mehrere Wochen“, entgegnete er. Auch Fragen wie „Gibt es denn noch Schulen für Nachwuchs-Geigenbauer?“ wurden beantwortet. „Früher habe ich erheblich öfter Anfragen erhalten, doch heute lässt das handwerkliche Interesse leider eher nach. Schulen gibt es dennoch.“