Ehrungen, Neuwahlen, eine Tombola und Preisgewinne

Am Samstag, den 11. Juni fand die Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Ringingen wieder in der Dorfmitte statt. Die Mitgliederversammlung wurde form- und fristgerecht nach den Bestimmungen der Satzung einberufen. Vorstand Daniel Stephan eröffnete die Versammlung mit der Begrüßung des Ortsvorstehers Georg Mack und der 63 Mitglieder und Interessenten. Die 70. Jubiläumsfeier wurde einstimmig verschoben.Bei der Totenehrung wurden an die verstorbenen Mitglieder Franz Zagst, Georg Maucher und Gebhard Klöble gedachtet.

Danach informierte Daniel Stephan rückblickend über das Obstjahr, das Wetter 2021 und den Lehrgarten, in welchem 40 Bäume betreut werden. Kassierer Reinhold Muth stellte im Anschluss die finanziellen Bewegungen des Vereins vor. Kassenprüfer Stefan Schwenk bestätigte eine ordnungsgemäß geführte Kasse. Die Schriftführerin Waltraut Braunsteffer berichtete über die abgehaltenen Ausschuss-Sitzungen sowie die Veranstaltungen des Vereins im vergangenen Jahr. Nachdem Georg Mack allen für die geleistete Arbeit gedankt hatte, führte er die Entlastung der Vorstandschaft durch, die von den Mitgliedern einstimmig erteilt wurde.

Acht Mitglieder wurden geehrt: Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten das „Silberne LOGL Bäumchen“ Karla Mack, Waltraut Braunsteffer und Anita Stöferle; für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielt das „Goldenen LOGL Bäumchen“ Elisabeth Stöferle; für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten das „Goldenen LOGL Bäumchen mit Silberkranz“ Klara Geiger, Elisabeth Reger, Thea Stöferle und Anton Mack.

Es folgte die Tombola, bei der jedes Mitglied ein Freilos erhielt. Und die Überraschung war, dass jeder mit seinem Los eine Blume oder Gewürzpflanze aussuchen durfte. Da rund 360 Stück vorhanden waren, durfte jeder sechs bis sieben Pflanzen aussuchen. Ein Dankeschön an die Gärtnerei Stöferle, die dem Verein eine größere Anzahl an Blumen bereitstellte.

Als Hautgewinne hatte der Verein je zwei Holzschalen und Holzbrettchen von Wolfgang Theimer, zwei Holztragekörbe mit Most und Saft von Hans Mack, zweimal Obstwasser von Dominik Wanner und zweimal Honig von Daniel Stephan. Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Spender.

Daniel Stephan bedankte sich ganz herzlich beim bewährten Küchenteam mit einem Blumenstrauß und einem Gutschein sowie auch bei allen Gästen fürs Kommen und beendete die harmonisch verlaufene Versammlung.