Zum dritten Mal gastierte Krimiautor Edi Graf in Oberdischingen. Der Musikverein hatte ihn im Vorjahr zur Lesung aus dem Buch „Kriminalpolka“ eingeladen und nahm die Lesung mit dem unkonventionellen Autor jetzt wieder ins Jahresprogramm auf. Weil heuer Fußfallweltmeisterschaft ist, hatte der Verlag gebeten, etwas zu der Thematik zu schreiben.

Bücher zu aktuellen Themen von bekannten Personen, Edi Graf hat eine SWR4-Radiosendung, lassen sich gut verkaufen. Seine neueste Wortkomposition heißt „Russlandcup“ und kommt als Krimisatire daher. Beim Sportverein FCKW, der zuletzt gegen den Club FKK, der geneigte Zuhörer lacht sich bereits tot, gekickt hat, liegt eine Leiche auf dem Elfmeterpunkt, den Kopf im neuesten WM-Fußballmodell steckend und daher erstickt. Umstehende Fußballexperten erkennen sofort am Trikot, der Tote muss ein Nationalspieler sein. So nimmt das kriminale Lust-, List- und Leidensspiel um Detektiv Zufall seinen Lauf.

Damit sich die Lesung in Oberdischingen personell in den Zuhörerreihen auch lohnt, wurde diese am Freitagabend an die Jahreshauptversammlung angehängt. Musikvereinschef Thomas Wuchenauer begrüßte den aus Friedrichshafen stammenden Autor, der aus dem Abendradioprogramm bekannt ist und demzufolge hauptberuflich mehr mündlich als schriftlich arbeitet. Schon im Fußball-WM-Jahr 2010 hatte er aber einen Fußballkrimi geschrieben. Gut herausarbeiten konnte Graf im aktuellen Fall die Spannung, die entsteht, als der neugierige Detektiv bei näher- und nahkommender Polizei die Identität des Toten in Erfahrung zu bringen versucht.

Da Edi Graf seine Zuhörerschaft ständig auf phantastische Wege und Abwege führt, mag so ein Ausrutscher fast nicht auffallen. So kommt angeblich der Pathologe ständig als erster zu einem Tatort, weil er einen Bartgeier besitzt, der Tote aufspürt. Unglaublich. Der Tote auf dem Elfmeterpunkt kann auch nicht anhand seiner Nummer etwa auf Trikot oder der Hose identifiziert werden, nein, Edi Graf nutzt dafür die Kenntnisse eines Zuschauers, der einmal in der Fernsehsendung „Wetten dass…“ Nationalkicker an der Form der Waden erkannt hat. Beim Toten auf dem Elfmeterpunkt muss es den Muskelausprägungen zufolge ein Torhüter sein. Wer irrwitzige Wege beim Lesen mitgehen mag, für den ist das Buch „Russlandcup“ sicher richtig. Dieser Krimi erscheint am 8. März.