Durststrecke des TSV Erbach hält an

Die Durststrecke des TSV Erbach in der Fußball-Kreisliga A2 Donau/Iller hält an. Die Erbacher verloren am siebten Spieltag beim SV Grimmelfingen mit 0:1, blieben damit zum vierten Mal in Folge ohne Sieg und fielen in der Tabelle auf den Relegationsplatz zurück. Grimmelfingen ging durch Pison Nsola in der 19. Minute in Führung – es sollte der einzige Treffer in dieser Partie bleiben. Als wäre die Niederlage nicht ärgerlich genug, gab es für die Gäste in der Schlussphase auch noch eine Rote Karte.