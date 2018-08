Dritte Niederlage für den TSV Erbach

Der TSV Erbach wartet in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller weiter auf seinen ersten Punktgewinn. Am dritten Spieltag der neuen Saison kassierten die Erbacher mit dem 1:3 beim SV Tiefenbach ihre dritte Niederlage. Das Spiel war in der ersten Halbzeit recht zerfahren, Chancen gab es auf beiden Seiten kaum. Der Gastgeber kam dennoch zu zwei Treffern durch Elias Wekemann (25. und 36. Minute). Nach der Pause wurde die Gästeelf bissiger und wurde früh belohnt: Tim Maier verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:2-Anschlusstreffer (53.). Die kalte Dusche für die Mannschaft von Trainer Harald Plail folgte wenig später, als Tiefenbachs Marcel Musch das 3:1 erzielte (63.). Erbachs Bemühungen um den erneuten Anschlusstreffer waren erfolglos.