Drei Titel für Erbach im Crosslauf

Drei Meistertitel hat es für die Leichtathletikabteilung des TSV Erbach bei den baden-württembergischen Meisterschaften im Crosslauf gegeben. Sehr guten Rahmenbedingungen boten die Titelkämpfe den rund 500 Teilnehmern, die bei frühlingshaften Temperaturen auf die Strecke gingen. Der Ausrichter, die erfahrene SG Weinstadt, hatte den Kurs rund um das Stadion in Weinstadt-Benzach perfekt präpariert. Die 1200 Meter lange Runde bot mit einem ständigen Auf und Ab und einem kräftezehrenden tiefen Boden alles, was Crosslauf ausmacht. Den Erbacher Auftakt machte Niko Mayr im Lauf der Jugend U16 (unter 16 Jahre) über drei Kilometer. Angereist mit einer starken Form, lief Mayr zwei Drittel des Rennens in der Spitzengruppe mit, ehe er mit einer couragierten Tempoverschärfung so beschleunigte, dass kein Konkurrent mehr folgen konnte. Mit dieser souveränen Vorstellung lief er ungefährdet als Erster über die Ziellinie. Kurz darauf starteten die drei U18-Läuferinnen des TSV Erbach, Lea Böhringer, Jessica Geywitz und Alexandra Geywitz, mit 70 weiteren Athletinnen über ebenfalls drei Kilometer. In einem sehr guten Rennen lief Lea Böhringer zunächst etwas verhalten an, überholte dann aber Läuferin um Läuferin, um rund 500 Meter vor dem Ziel die Führung zu übernehmen. Unter großem Jubel lief sie als neue Crossmeisterin ins Ziel. Mit Jessica Geywitz auf dem vierten Platz und Alexandra Geywitz auf Platz 20 feierte der TSV mit dem Gewinn der Mannschaftswertung den dritten baden-württembergischen Meistertitel.