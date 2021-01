Dreckige Scheibe führt zu Auffahrunfall auf der B 30

Ein 23-Jähriger hat am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr auf der B 30, Höhe Dellmensingen, einen Unfall verursacht: Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer mit seinem Ford von Ulm kommend in Richtung Biberach unterwegs als er auf einen vorausfahrenden Fiat aufgefahren ist, schleuderte und am rechten Fahrbahnrand in eine Leitplanke krachte.

B30 zwischenzeitlich voll gesperrt

Ursache für den Unfall dürfte seine stark verschmutzte Scheibe sein, dadurch hatte er zwischenzeitlich keine freie Sicht. Die 59-jährige Fiat-Fahrerin und der Unfallverursacher wurden beide leicht verletzt in ein Krankenhaus gefahren. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro, am Fiat in Höhe von 3000 Euro sowie an der Leitplanke in Höhe von 300 Euro. Bis zum Eintreffen der ersten Kräfte war die B30 in Richtung Biberach voll gesperrt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die rechte Spur bis kurz vor 20 Uhr blockiert.