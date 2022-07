Dorffest mit Oldtimerzug in Dellmensingen

Die Dellmensinger feiern nach zwei Jahren Zwangspause wieder ihr Dorffest. Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juli, findet es bereits zum 24. Mal statt. Veranstalter sind mehr als 20 Vereine und Gruppierungen aus Dellmensingen und Ersingen. Sie richten eine 300 Meter lange Festmeile in der der Lange Straße mit sechs Höfen und rund 15 Essens- und Getränkestände ein. Highlight ist der große Oldtimer-Umzug am Sonntag um 13.30 Uhr, der traditionell von den Kindergarten- und Schulkinder angeführt wird. Für Samstagabend ist ein Shuttle-Verkehr eingerichtet (www.1a-dorffest.de).