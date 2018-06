Donaurieder Ortschaftsrat verschiebt die Fliesenauswahl

Beratungsbedarf hat in Donaurieden der geplante neue Standort für den Maibaum am Rathaus ausgelöst. Weil das Haus für Ortsverwaltung und Feuerwehr umgebaut und der Platz davor gestaltet wird, soll die Maibaumhalterung hierher verlegt werden. Doch bei der Besichtigung durch den Ortschaftsrat wurde Kritik wegen einer nahen Stromleitung laut. Anschließend im Pfarrhaus, wo während der Umbauzeit die Sitzungen stattfinden, kam das Thema unter Verschiedenes noch einmal zur Sprache, als Landschaftsarchitektin Maria Kurasch die Sitzung bereits verlassen hatte.

Eine Gefahr wird im Hantieren mit einem Drahtseil unter der Stromleitung gesehen. Von Seiten der Feuerwehr wurde die Stromleitung dann auch als große Schwierigkeit bezeichnet. Zuschauer dürften sich wegen der Gefahr beim Aufstellen nicht im Freien befinden und müssten in die Häuser verwiesen werden, hieß es. Noch befindet sich die Maibaumhalterung am Buswendeplatz, wo Zuschauen beim Aufstellen möglich ist.

Bei der Ortsbesichtigung auf der Baustelle war es neben der Gestaltung der Außenanlage um Boden- und Wandfliesen beziehungsweise die Wand- und Deckenverkleidungen und auch die Pflasterstein für den Vorplatz gegangen. Der Rohbau ist fertig und die Fenster sind drin. Die Pflastersteine sollen nächste Woche ausgewählt werden. Landschaftsarchitektin Maria Kurasch will mehrere Steine pro Muster besorgen, um diese auf dem Vorplatz auszulegen und auszuwählen. Vergeben wurden vom Ortschaftsrat aber bereits die Arbeiten an der Außenanlage. Für 144000 Euro führt die Firma Djivic Landschaftsbau aus Oberholzheim den Auftrag aus. Es geht um die Pflasterung des Platzes, das Anlegen von Pflanzbeeten, Sitzecken und einen Wassertisch.

Die Auswahl der Fliesen wurde ebenfalls verschoben und soll fallen, wenn der Estrich gemacht ist. Die Farbspanne der Fliesen reichte von weiß über ein helles Braun bis dunkelgrau und wurde von einem Ratsmitglied als „langweilig“ bezeichnet. Architekt Andreas Heinze meinte, die räumlichen Gegebenheiten würden zusammen mit den Fliesen für Auflockerung sorgen. Die Elektroarbeiten werden diese Woche beendet und als nächster Schritt die Fassade verputzt, kündigte Heinze an. Wenn das Gerüst voraussichtlich in vier Wochen wieder entfernt ist, kann die Gestaltung des Außenbereichs beginnen, sagte Kurasch.

Mehrere Bürger besuchten die Sitzung, weshalb kurzfristig Bürgerfragen zugelassen wurden. Beklagt wurde Pferdemist, der auf der Straße liegt oder nur an die Kante geschoben wird. Wie aus einer Scheune ein Pferdestall werden konnte, danach fragte ein Anwohner. Ortsvorsteher Werner-Josef Ströbele ist die Sache bekannt, die er an die Stadtverwaltung und das Landratsamt weitergegeben hat. Trotz wiederholter Nachfragen, sagte Ströbele, habe er keine Auskunft erhalten. Bis zu 30 Pferde habe der Ortsvorsteher zusammen mit dem Bürger gezählt.

Gefragt wurde auch nach Baumfällungen und den Eigentumsverhältnissen. Seinem Eindruck nach würde kommunales Holz privat verkauft, was von der Ortsverwaltung nicht widerlegt, sondern geprüft werden muss. Wegen Rasern zum Sport- und Schützenheim und der an der Straße lebenden Kleinkinder wurde die Frage laut, ob das dortige Verkehrsschild nicht an eine besser einsehbare Stelle versetzt werden könnte. Laut wurde auch die Frage, wo während der Straßenbauarbeiten an der Kirchsteige geparkt werden kann.