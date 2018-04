Donaurieder arbeiten an Ortschronik und suchen weiter Mitstreiter

Im Donaurieder Mehrzweckraum haben sich vergangene Woche zum zweiten Mal Donaurieder getroffen, die eine Ortschronik für den Erbacher Teilort erstellen wollen. Der lockere Arbeitskreis, der momentan aus vier aktiven besteht, würde sich über weitere Mitstreiter freuen.

Neben Donauriedens Ortsvorsteher Werner-Josef Ströbele sind bisher Karl Hafner, Hans Brünner und ehemalige Donaurieder Bürger Klaus Pasedag an der Chronikerstellung beteiligt. Auf mehreren Tischen in dem Raum hatte Ströbele Unterlagen aus dem Archiv vom Donaurieder Rathaus ausgelegt, darunter Texte und auch Fotos von alten Ansichtskarten. Karl Hafner hat in den vergangenen Wochen, seit dem ersten Treffen, ebenfalls einiges Geschichtliches zusammengetragen und sich notiert, um es an diesem Abend vortragen.

Weiter hatte Klaus Pasedag neben einigen Ansichtskarten noch eine Landkarte mit dem Titel „Süddeutschland aus dem Jahr 1797“ mitgebracht. Auf der Reproduktion des Kriegsarchivs Wien hieß Donaurieden noch „Donauried“ sowie Ober-dischingen nur „Tischingen“ und Dellmensingen wurde damals „Delmeinsingen“ genannt. Auf dieser Karte war vor Oberdischingen („Tischingen“) als Relikt aus alten Zeiten noch ein Galgen eingezeichnet. Nachdem sich alle der Anwesenden an diesem Abend nochmals intensiv mit der Thematik der Chronik beschäftigt hatten, wurde abschließend der Termin für das nächste Treffen auf den 30. Mai festgelegt. Das Treffen soll wieder im Mehrzweckraum des Rathauses stattfinden. Wer von den Donaurieder Bürgern ebenso noch Interesse an der Ortschronik hat, darf sich ebenfalls gerne daran beteiligen und zu diesem nächsten Treffen erscheinen, so Werner Josef Ströbele.