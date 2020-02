Donauriedener Sportfreunde ballen in der Halle

Die Donauriedener Sportfreunde sind auch Spaßfreunde. Als solche präsentierten sie am Samstag beim Sportlerball im voll besetzten Dorfgemeinschaftsraum der Gemeindehalle ein Unterhaltungsprogramm der Extraklasse.

Zwei Vereinsabteilungen genügen offensichtlich, um das pralle Leben eines vergnügten Dorfes wie Donaurieden abzubilden. Fußballer und Turner jedenfalls sind hier jedes Jahr in der Lage, den Fasnetshumor in voller Vitalität ausbrechen zu lassen. Nicht nur ein bisschen Spaß, sondern eine ganze Menge davon musste es auch dieses Jahr wieder sein, um auszudrücken, was man hintergründig fühlt.

Verblüffend war, mit welcher Selbstverständlichkeit ein virtuoses kleines Blasorchester die Vorstellung in einem Dorf eröffnete, in dem kein Musikverein vorhandene Talente fördert. Aber die eingeborenen Genies nutzen ringsum in Dellmensingen, Erbach, Ersingen, Oberdischingen und Ringingen die Gelegenheit zur Entfaltung ihrer Begabung. Als Donauriedener Dorfrocker kommen sie dann einmal im Jahr beim Sportlerball ganz groß heraus. „Ich bin a Dorfkind“, lautete ihr Bekenntnis zum Leben auf dem Land.

Erdverbunden auf dem Boden hockend, zeigten sich einige Fußballer beim slalomreichen Bobfahrerlied. Nach dem steirischen Nostalgiehit „I will ham nach Fürstenfeld“ zogen die von „Wiff“ vokal und mit der Gitarre unterstützen Musiker ab.

Mit „Didi & Tina“ kündigten die Moderatoren Bernd und Hulk eine „altbewährtes Duo“ an. Dieses entpuppte sich als ein busfahrendes Ehepaar mit eingeschränktem Denkvermögen. Er hatte sechs Brote nach Hause gebracht, als ihn seine Gattin zum Bäcker geschickt hatte mit dem Auftrag, ein Brot zu kaufen und, wenn sie Eier hätten, sechs.

Klaus und Olav fuhren als äußerst vergnügliche Clowns Auto und flogen Flugzeug. Damit stürzten sie dann fallschirmgerettet ab. War das Programm bis dahin schon sehr inspirativ, so brachte nach einer Pause ein von den Moderatoren verursachter Flashmob die „reizbare Volksmenge“ auf die Stühle, um anschließend den „Mädels von Illegal“ einen heißen Empfang zu bereiten. Die Bühne bebte vom Stampfen geballter Kraft beim Song „I’ve been looking for Freedom“, als die strammen Turnerinnen das sehenswerte Ergebnis ihres Trainings präsentierten.

„Still the search goes on“ war das Stichwort zu noch raumgreifenderen Erlebnissen mit acht „blauen Helden“, denen die Moderatoren Bernd & Hulk eine Probezeit von 100 Bier für die Vorbereitung ihres genialen Finalauftritts bescheinigten. „Die zeigen euch, wo der Hase lang läuft“, machten sie das neugierige Publikum metaphorisch auf eine bewegungsintensive Fortbewegung in alle Richtungen aufmerksam. Ennio Morricones düsteres Lied vom Tod war keineswegs der Beginn umfangreicher Sterbetätigkeit, weil acht „käbbselesbischtolabewaffnete Cowboys“ nicht etwa wild um sich zu schießen, sondern amerikanisch zivilisiert in Line zu tanzen begannen. Als vier von ihnen von der Bühne verschwanden, tanzten die restlichen eine Weile Step, bis auch sie nicht mehr da waren.

Doch aufgepasst, das war nicht das Ende der Show. Die schnellen Kicker hatten sich nämlich in der Garderobe ganz rasch andere Kostüme besorgt und kehrten als acht Stormtrooper auf den Boden der Tatsachen zurück. Ihr Anblick erfreute die Zuschauer und provozierte donnernden Applaus für eine gelungene Präsentation.