Donaurieden zu Gast in Daugendorf

In einem Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A1 sind die SF Donaurieden am Donnerstag, 9. Mai, um 19 Uhr, bei der SGM Daugendorf/Zwiefalten. Bei einem Sieg würden die Sportfreunde in der Tabelle an Kirchen und Oberdischingen vorbeiziehen, sich auf Tabellenplatz acht verbessern und sich weiter von der Abstiegszone entfernen. Seine Position im Abstiegskampf verbessern will auch die SGM Daugendorf, die drei Punkte hinter Donaurieden liegt und punktgleich mit dem auf dem Relegationsplatz liegenden SV Dürmentingen ist.