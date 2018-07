Donaurieden feiert das Lailefest

Wenn am Wochenende die 41. Auflage des Donaurieder Lailefest steigt, dürfen sich die Besucher wieder auf ein buntes Rahmenprogramm freuen. Die Veranstalter der Sportfreunde Donaurieden versprechen eines, das seinesgleichen sucht. Höhepunkt des Wochenendes wird am Samstagnachmittag des „Spiel der Legenden“, wenn die Traditionsmannschaft des VfB Stuttgart auf „regionale Amateur-Legenden“ trifft.

Los geht das Lailefest am morgigen Freitag, 27. Juli, um 20.30 Uhr unter dem Motto „Party Island“. Dabei erwartet die Besucher auf dem Festplatz beim Sportheim „eine Welt, wie an einem Südseestrand“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Unter freiem Himmel wird DJ Peetrock einheizen, an der Bar gibt es kalte Cocktails und in der Chill-Ecke kann man unter Palmen die Seele baumeln lassen oder einfach nur kurz durchatmen.

Traditionsmannschaft mit Guido Buchwald

Der Samstag steht dann auch gleich im Zeichen des Fußballs. Die Traditionsmannschaft des VfB Stuttgart gibt sich die Ehre und spielt gegen eine Auswahl ehemaliger Spieler aus den umliegenden Vereinen. Unter anderem wird am Samstagnachmittag Weltmeister Guido Buchwald erwartet, auch Hansi Müller und Robert Pinto werden mit am Start sein. Anpfiff am Samstag ist um 16 Uhr, das Vorprogramm startet bereits gegen 14 Uhr. Im Anschluss an das Spiel wird in Donaurieden kräftig weitergefeiert. Unter anderem wird am Samstagabend die Partyband „Bandits“ aufspielen.

Sonntag beginnt mit Gottesdienst

Der Sonntag beginnt traditionell um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst auf dem Festgelände, der von Pfarrer Josef Ilke gehalten wird. Die Dorfkapelle wird diesen musikalisch begleiten. Im Anschluss spielt die Erbacher Stadtkapelle zum zünftigen Frühschoppen und Mittagessen. Am Nachmittag wird der Musikverein Oberdischingen das Publikum unterhalten. Dazu gibt es ein buntes Programm für Kinder mit Schminken, Hüpfburg und verschiedenen Wasserspielen. Auch eine Tombola wird am Sonntag angeboten. Zum Abschluss des Festes spielt am Abend die kleine Besetzung des MV Dächingen auf.