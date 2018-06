Donaurieden feiert auf dem neuen Dorfplatz

Erstmalig seit vielen Jahren haben die Donaurieder auf ihrem im vergangenen Jahr neu gestalteten Dorfplatz vor dem Rathaus wieder eine Dorfhockete gefeiert. Für musikalische Unterhaltung sorgte der Musikverein Oberdischingen, aber auch der örtliche Kindergarten steuerte einen Programmpunkt bei.

Die Donauriedener Vereine, die örtliche Feuerwehr und der Ortschaftsrat starteten die diesjährige Dorfhockete pünktlich um 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Musikalisch wurden alle Anwesenden vom Musikverein Oberdischingen begrüßt und bis zum Nachmittag unterhalten. Bei der Planung dieser Veranstaltung war vorgesehen gewesen, dass bei schlechtem Wetter das Fest in der Fahrzeughalle der Feuerwehr gefeiert werden kann. Da das Wetter sich jedoch von seiner schönsten Seite zeigte, suchten die zahlreichen Besucher gerne den Schatten unter den großen, gelben Sonnenschirmen. Dort feierten die Gäste erst beim Frühschoppen und anschließend beim Mittagessen gemütlich wie in frühen Jahren. Das reichhaltig angebotene Mittagessen und die Getränke wurden gut nachgefragt und hier und da bildeten sich auch kurze Warteschlangen.

Am Nachmittag erfreuten sich viele noch an dem Angebot der Donauriedener Landfrauen, die Kaffee und viele selbstgebackene Kuchen vorbereitet hatten. Ein weiterer Programmpunkt war eine kurze Vorführung mit Musik und Tanz mit den Kindern aus dem Donauriedener Kindergarten. Erfreulicherweise reichten die vorab aufgestellten Bänke und Tische für rund 200 Personen nicht ganz aus, und es mussten noch weitere Sitzgelegenheiten organisiert und aufgestellt werden. Die Fußballer von Mitveranstalter Sportfreunde Donaurieden stießen am Spätnachmittag nach gewonnenen Spiel dazu, und nutzten die Dorfhockete ebenfalls zum fröhlichen Feiern.