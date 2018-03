DM-Premiere für die Brüder Udislauri

Die Zwillingsbrüder George und Daniel Udsilauri vom TSV Erbach sind in ihrem ersten Jahr in der Altersklasse Jugend U18 bei den deutschen Judo-Meisterschaften an den Start gegangen. Das DM-Debüt in Herne endete in der jeweiligen Gewichtsklasse mit Platz fünf für Daniel Udsilauri und Rang sieben für George Udsilauri.

Nicht nur für die erst 15-jährigen Brüder war dies die erste Teilnahme bei deutschen Meisterschaften, auch für ihren Verein, den TSV Erbach, bedeutete dies die Premiere bei einem Turnier um nationalen Meistertitel. George Udsilauri hatte es in seiner Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm mit weiteren 23 Athleten und Daniel Udsilauri mit 18 Gegnern in der Klasse über 90 Kilogramm zu tun, die alle um den Titel wetteiferten. Beide Erbacher Athleten präsentierten unter den Augen ihrer Landestrainerin Trixi Kästle schöne Techniken und beherztes Judo.

George Udsilauri besiegte zwei Athleten aus Nordrhein-Westfalen und landete nach einer Niederlage gegen den nordostdeutschen Meister Paul Hinz auf dem siebten Platz.

Daniel Udsilauri dominierte in seiner ersten Begegnung über lange Strecke seinen Gegner Tim Krüger aus Berlin – nach voller Kampfzeit sollte aber der nordostdeutsche Vizemeister die Nase vorne haben und der TSV-Judoka fand sich in der Trostrunde wieder. Hier gelang ihm aber durch zwei klar gewonnene Begegnungen die Aufholjagd und der Einzug ins kleine Finale um Platz drei. Hier wurde Daniel Udsilauri vom amtierenden westdeutschen Meister Eldar Tliashinov gestoppt und er musste sich mit dem fünften Platz begnügen.

Teilnahme an Sichtungsturnier

Nachdem die ersehnten Podestplätze in greifbarer Nähe für die beiden Brüder waren, blieb die Enttäuschung auch bei den mitgereisten Eltern und Trainern trotz der mehr als respektablen Leistung der beiden 15-jährigen Judoka nicht aus. Es bleiben ihnen jedoch zwei weitere Jahre, um sich bei den Judo-Kadetten um den deutschen Meistertitel zu bewerben. Die bisherigen Topleistungen der beiden Erbacher Athleten und auch der Auftritt als Mitglieder des jüngsten U18-Jahrgangs bei den deutschen Meisterschaften dieser Altersklasse berechtigt sie zur Teilnahme an den International Masters in Bremen, einem internationalen Sichtungsturnier in drei Wochen.