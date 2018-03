Dietrich Zieher führt Selbständige im Kreis

Dietrich Zieher aus Erbach bleibt für vier weitere Jahre Kreisvorsitzender des Bundes der Selbständigen im Alb-Donau-Kreis. Er wurde von der Kreisversammlung ebenso einmütig im Amt bestätigt, wie sein Stellvertreter Stefan Gerthofer aus Hüttisheim.

Gerd Scheffold, Sonderbeauftragter des BDS-Landesverband Baden-Württemberg und Vorsitzender der BDS-Enquete- und Antragskommission, forderte während der Kreisversammlung eine flächendeckende Versorgung mit schnellen digitalen Anschlüssen. Manche Betriebe insbesondere in Allgäu und Schwarzwald aber auch anderen ländlichen Gebieten seien besorgt, dass die Versorgung in der Fläche nicht mit der Entwicklung Stand halte.

Kleinbetrieben helfen

„Die Datenschutzgrundverordnung ist ein sehr bürokratisches Gesetzeswerk“, so Gerd Scheffold. Deswegen appelliere der Bund der Selbständigen an den Landesdatenschutzbeauftragten, in den ersten Jahren den Kleinbetrieben zunächst einmal Helfer zu sein, „anstatt den Bußgeldhammer zu schwingen“. Scheffold und EDV-Experte Michael Paky aus Dietenheim gaben eine Einführung zu dem Gesetzeswerk mit 99 Artikeln in elf Kapiteln, das für alle Unternehmen gilt, die in der Europäischen Union tätig sind. Es sei auch darauf zu achten, dass nicht nur digitale Daten, sondern auch solche in Papierform betroffen seien. Neu seien unter anderem Dokumentationspflichten, Informationspflichten für Betroffene und höhere Standards bei Einwilligungen. Auch müsse jeder Betrieb zunächst eine Bestandsaufnahme und eine Risikoabschätzung machen. Zahlreiche BDS-Gewerbevereine werden in den nächsten Wochen Informationsveranstaltungen anbieten.