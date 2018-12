Dieser Ringinger schnitzt am perfekten Springerle

Springerle backen ist eine Kunst für sich. Obwohl das Bildgebäck auf keinem weihnachtlichen Bredlateller fehlen darf, trauen sich viele Hobbybäcker nicht heran. Nicht zu hart sollen die Springerle sein, natürlich gut schmecken – und vor allem das Motiv muss gut zu erkennen sein. Damit das gelingt, feilt und schnitzt Georg Müller aus Ringingen in mühevoller Kleinarbeit Model, die man in den Teig drückt. „Das dauert mal zwanzig Minuten, mal eine ganze Woche“, sagt der 70-Jährige über sein Hobby, dem er seit fünf Jahren nachgeht. „Statt in die Wirtschaft zu sitzen, habe ich mich in der Rente für die Arbeit mit Holz entschieden“, sagt er. Doch allein beim Schnitzen bleibt es nicht.

Betritt man Müllers Werkstatt im Keller des Hauses, taucht man ein in eine andere Welt: Es riecht nach Holz, überall liegen kleine Modelle auf denen mit Bleistift Motive skizziert sind. „Die Skizzen sind wichtig. Denn was weggeschnitzt ist, ist weg“, sagt er und lacht.

Die Auswahl des richtigen Holzes ist entscheidend

An seiner Werkbank setzt er dann den Stechbeitel an, das besondere Werkzeug, von dem er 80 ganz unterschiedliche Ausführungen besitzt. Sehr scharf müssen die kleinen Messer sein, die Schleifmaschine hinter seinem Arbeitsplatz ist daher regelmäßig in Betrieb. Wichtig für sein Handwerk sei die Auswahl des Holzes. Für die Springerle-Formen verwendet Müller ausschließlich Birnbaumholz. Das eigene sich aufgrund kurzer Fasern besonders gut, „sonst würde der Teig später am Model hängen bleiben“.

Eigentlich kommt der Ringinger aus der Metallbranche, war Montagemeister, jetzt in seinem Ruhestand habe es ihm das Naturmaterial aber angetan. Das sieht man auch einen Stock höher im Wohnzimmer: Dort reihen sich einfache hölzerne Menschenfiguren an kleine Boxen mit Schubladen bis hin zu einer selbst angefertigten Madonna, die an der Wand hängt. Seine Fertigkeiten lernte er bei einem Schnitzkurs. Dutzende Springerle-Formen hat er vor seiner Werkstatt in einem Regal platziert. „Doch die Guten sind alle weg“, erklärt Müller. Für Familienmitglieder, Freunde oder auch auf Anfrage fertigt er die Unikate an. Auf die Frage, woher er die ganzen Ideen nimmt, sagt er nur: „Das Internet ist groß.“ Zu seinen aufwendigeren Arbeiten zählen die Ringinger Kirche, eine Stadtansicht von Ulm inklusive Münster oder auch reich verzierte abstraktere Sterne und Formen. Eine Schwierigkeit beim Anfertigen sind Schriften. Diese müssen spiegelverkehrt erstellt werden, damit sie nach dem Stempeln lesbar sind.

Springerle-Schnitzen hat eine lange Tradition

Für die perfekten Springerle gibt es auch in der Küche beim Backen einiges zu beachten. Wie er selbst das Gebäck herstellt, verrät er im Infokasten. 15 Kilogramm hat er dieses Jahr bereits gebacken – übrig ist nichts mehr. Alles verkauft, verschenkt oder selbst gegessen. Seit Mitte November hat er fleißig gebacken, „jeden Tag etwa ein Kilo“.

Für Georg Müller ist es wichtig, dass das Handwerk erhalten bleibt. Sein Können hat sich in den vergangenen Jahren herumgesprochen, immer wieder melden sich bei ihm Interessenten. „Das freut mich natürlich sehr“, so Müller. Springerle zu schnitzen hat eine lange Tradition und lebt seit fünft Jahren in Ringingen fort.