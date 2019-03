Diese Veranstaltungen bietet der neue Erbacher Kulturkalender

20 Veranstaltungen an sieben verschiedenen Stellen in Erbach: Von Mai bis September lockt das vielfältige Kulturprogramm wieder zahlreiche Erbacher und Besucher in die Donaustadt. Vor allem die Seebühne als Veranstaltungsort ist beliebt – so findet fast die Hälfte des diesjährigen Angebots des Kulturkalenders dort statt. Bürgermeister Achim Gaus beschreibt die Bühne als Mittelpunkt der Veranstaltungen, die wie der Badesee über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt ist. Doch auch im Schloss Erbach, in der evangelischen Erlöserkirche und auf dem Marktplatz gibt es bald wieder Musik, Vorführungen und Unterhaltung.

Wir bieten ein breites Angebot für verschiedene Kulturgeschmäcker. Rabea Christ vom Stadtmarketing

Die Stadt ist bei jedem Programmpunkt entweder selbst Veranstalter oder Schirmherrin. Eingebunden und aktiv sind zudem auch wieder die Musikschule, die Schillerschule, die Stadtbücherei und auch der Handwerker- und Gewerbeverein Erbach. In Kooperation ist auch das landkreisübergreifende Projekt der Musikfestwochen Donau-Oberschwaben mit dabei. Rabea Christ vom Stadtmarketing, die den Kulturkalender 2016 ins Leben rief, betont: „Wir bieten ein breites Angebot für verschiedene Kulturgeschmäcker.“ Maßgeblich verantwortlich für die Organisation des neuen Kulturprogramms ist Sabine Braunsteffer.

Fest im Schloss neu dabei

Den Auftakt am Freitag, 10. Mai, bilden um 18 Uhr die Schüler der Realschulband Erbach, die Tanzgruppe des Tanzstudios Eclat zusammen mit der Schulband der Schillerschule sowie des Projektensembles der Musikschule Erbach mit einem bunten Abend auf der Seebühne. Neu im Veranstaltungskalender ist das Fest im Schloss am 21. Juli. Zum 30-jährigen Bestehen der Musikschule Erbach öffnet der Freiherr die Pforten des Schlosses.

Romantisch wird es bei einem Picknick an der Seebühne, wenn am 29. Mai Patrick Siben und seine Stuttgarter Saloniker zur Wassermusik laden. Dann verwandelt sich der Erbacher Baggersee im Stile großer Klassik-Open-Airs zur Konzertarena. Musik steht auch am 23. Juni in der evangelischen Erlöserkirche auf dem Programm, dann tritt das Duo „Nebl & Nebl“ auf. Die beiden international ausgezeichneten Kammermusiker präsentieren bei ihrem Auftritt ihr klassisches Repertoire ebenso wie zeitgenössische Musik. Unter der Leitung von Albrecht Schmid spielt das Studio-Orchester Ulmer Musikfreunde bei der Sommerserenade am 7. Juli im Schloss Erbach.

Das Fairtrade-Frühstück, Kinderkino sowie der Auftritt der Rockband Helter Skelter haben ebenso wie der Leseabend mit Weinprobe der Stadtbücherei auch in diesem Jahr ihren Platz im Kulturkalender der Stadt. Für Unterhaltung will auch Bernhard Bitterwolf mit seinem Comedyprogramm „xond und gfräs! – 10 schwäbische Tipps für d'Xondheit!" sorgen.

Schlechtwetter-Alternativen vorhanden

Anfang August findet dann die Stadtgeburtstagsparty auf der Seebühne statt. Startschuss dafür ist die beliebte Stadttour. Mehr als 15 Erbacher Vereine begrüßen am Wochenende 3./4. August die Gäste beim Erbacher Stadtfest. Während an diesem Samstag unter anderem die Band „Die Dorfheiligen“ auftritt, steht der Sonntag ganz im Zeichen der Familie mit buntem Kinderprogramm, einem Oldtimerumzug sowie viel Gemütlichkeit rund um den Erbacher Marktplatz. Den Abschluss bildet wie immer die Filmnacht unter freiem Himmel direkt am Erbacher See.

Auch wenn die Verantwortlichen auf sonnige Tage hoffen, haben sie vorgesorgt: Als Schlechtwetter-Alternative stehen die Erlenbachhalle, die Birkenlauhalle in Ringingen, die Schlosshalle und auch der Kultursaal der Musikschule zur Verfügung. Lediglich beim Open-Air-Kino gibt es keine Alternative. Frühzeitig, verspricht Rabea Christ, werde im Zweifel auf der Internet- sowie Facebookseite der Stadt über eine mögliche Verschiebung oder gar einen Ausfall informiert.

Die neue Broschüre liegt unter anderem im Rathaus, der Stadtbücherei sowie in den Ortsverwaltungen aus.