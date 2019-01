Diese Termine sind für die Erbacher Fasnet wichtig

Nach dem Jahreswechsel steht schon bald die Fasnet vor der Tür. Die Narrenzunft Erbach hat jetzt ihren Fahrplan für die Fasnetssaison 2019 vorgestellt. Los geht es mit der Sammlung der Christbäume am Samstag, 12. Januar. Die ausrangierten Bäume werden wie jedes Jahr für das traditionelle Funkenfeuer benötigt. Dieses findet 2019 am 9. März statt. Die Narrenzunft bittet darum, die Bäume am Abholtag bis 9 Uhr gut sichtbar am Straßenrand bereitzustellen. Am Freitag, 18. Januar, wird dann der Narrenbaum auf dem Rathausplatz gestellt.

Albfetza treten in Erlenbachhalle auf

Ein großes Fest ist für den darauffolgenden Tag, also am Samstag, 19. Januar, geplant. Dann veranstaltet die Zunft ab 20 Uhr in der Erlenbachhalle „Meet the beat“ mit Rockmaster B und MC Puppet. Besucher dürfen sich auf verschiedene Musikgenres und eine Auswahl an Cocktails freuen. Der Einlass ist ab 16 Jahren. Weitergefeiert wird dann am 23. Februar. Unter dem Motto „Zünftig. Rockig. Original.“ werden die Albfetza ebenfalls in der Erlenbachhallte auftreten und für gute Stimmung sorgen.

Mit kleinem Fackelumzug zum Funkenfeuer

Das traditionelle Funkenfeuer am 9. März findet um 18.30 Uhr statt. Gemeinsam mit den Gästen soll der Winter ausgetrieben werden. Begonnen wird mit einem kleinen Fackelumzug vom Schlossberg bis zur Funkenwiese. Bereits einen Tag zuvor, am Samstagnachmittag, werden Kaffee und frisch gebackene Fasnetsküchle verkauft.