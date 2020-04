Diese Mesnerin setzt sich für das Diakonat der Frau ein

Die im Text genannten Verbände und Organisationen rufen am 29. April zu einer gemeinsamen Aktion in den sozialen Medien unter dem Hashtag #frauendiakonatjetzt auf, da die zentrale Veranstaltung zum Tag der Diakonin in München aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden musste. Frauen und Männer sind eingeladen, sich auf Facebook, Twitter und Instagram mit ihrer Forderung zur Einführung des sakramentalen Diakonats zu äußern. Dazu stehen auf den Webseiten von KDFB, kfd, Netzwerk Diakonat der Frau und ZdK Informationen, Downloads und Anregungen zur Verfügung.