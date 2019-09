Diese Bacher stimmen eine Hymne für den Frosch an

Entstanden ist der Froschgesang aus einer Bierlaune an einem politischen Stammtisch in Bach. „Toll, wenn man das weiterführen würde“, hatte es nach dem ersten gemeinsamen Singen der Bewohner aus Erbach und seinen Teilorten geheißen. Und weil die Bacher wegen der Frösche im Erlenbach und in dem früheren Sumpfgebiet den Spitznamen „Frösche“ haben, hieß das ganze ab sofort Froschgesang.

14. Auflage

Jetzt ist dieser Froschgesang zum 14. Mal ertönt. Auf dem Platz vor der Kirche haben sich 40 Sänger aus Bach und den anderen Erbacher Teilorten getroffen. Es gibt inzwischen ein Froschgesangsbuch mit vielen Volksliedern und alten Schlagern und auch ein Maskottchen, einen riesigen Frosch, den Ortsvorsteherin Beate Interfurth-Götz aus dem Rathaus mitgebracht hat. Sogar eine eigene Hymne hat der Froschgesang, von einem der Sänger verfasst, und die wird immer zuerst gesungen: „Heute ist ein Fest bei den Fröschen im See.“

Singen im Fokus

Anschließend ging man zu Volksliedern wie „Geh aus mein Herz und suche Freud“ und „im schönsten Wiesengrunde“ über. Nach einigen Liedern auf dem Dorfplatz gesungen zogen die Sänger um ins St. Nikolaus Haus, dort warteten Essen und Getränke vorbereitet von der Ortsverwaltung und der Frauenrunde Bach auf die Sänger, und natürlich wurde noch ganz viel gesungen.