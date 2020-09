Diebe machen Beute

In den vergangenen Tagen haben Unbekannte mehrere Auto-Kompletträder von einem Firmengelände in der Ottostraße in Dellmensingen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, dürfte der Diebstahl ersten Ermittlungen zufolge zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 16 Uhr, geschehen sein. Auf dem Gelände lagerten mehrere Kompletträder von Autos. Insgesamt erbeuteten die Unbekannten 24 Räder. Diese transportierten sie wohl mit einem bereitstehenden Fahrzeug ab. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.