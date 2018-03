In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte es ein bisher unbekannter Dieb auf einen Baucontainer bei Erbach abgesehen. Wie der Täter den vor der Tür abgelegten, rund eine Tonne schweren Stein wegbekam, ist bisher nicht geklärt. Aus dem Container wurden Nägel und Schrauben sowie eine Leiter im Wert von 3000 Euro gestohlen. Am Freitagmittag war auf der Baustelle bereits zweimal ein silberfarbener Isuzu aufgefallen, in dem zwei Männer saßen.