Die Sternsinger stehen vor hohen Corona-Hürden

Viele Informationen und Tipps zum Sternsingen in Coronazeiten und zum aktuellen Stand der Hygieneverordnungen gibt das Kindermissionswerk im Internet unter www.sternsinger.de.

Die Ukraine im Fokus: Das Beispielland der kommenden Aktion Dreikönigssingen 2021 ist die Ukraine. Dort sind viele Kinder lange von ihrem Vater, ihrer Mutter oder beiden Eltern getrennt, weil diese im Ausland arbeiten. Die Sternsinger-Aktion nimmt diese Kinder in den Blick: Sie zeigt auf, warum Eltern zum Arbeiten ihre Heimat verlassen und was das für die Kinder bedeutet. Unter dem Motto „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ veranschaulicht die Aktion Dreikönigssingen, wie Projektpartner der Sternsinger Kinder ohne oder mit eingeschränkter elterlicher Fürsorge schützen und stärken.