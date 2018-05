Die Saison auf der Seebühne hat begonnen

Mit der Seebühne kann die Stadt Erbach einen besonderen Veranstaltungsort in der Region vorweisen. Jetzt hat die Saison auf der im Sommerhalbjahr für Kulturveranstaltungen genutzten Bühne begonnen, und es zeigte sich beim „Bunten Abend“ ein abwechslungsreiches Geschehen auf der Bühne, die am Rand des Badesees steht. Davor herrschte ebenso ein buntes Treiben. Jung und Alt versammelte sich in den Sitzreihen und auf der Liegewiese, und es tummelten sich bereits Badende im See, während Musiker und Tänzer mit ihrem Programm zur Saisoneröffnung auftraten.

Bei dieser bekamen Tänzer und junge Musiker aus der Stadt eine Bühne für sich. Schulbands der verschiedenen weiterführenden Schulen aus dem Stadtbereich, eine Gruppe von der Erbacher Musikschule und vor allem auch Tanzgruppen des Tanzstudios „Eclat“ bestimmten die Szene. Die Tänzer beeindruckten schon mit ihren Kostümen und schließlich auch mit den einstudierten Choreografien und zeigten den Eltern, was sie Neues gelernt haben, womit sie, wie die Musiker auch, Werbung für ihre Freizeitbeschäftigung machten. Unter anderem traten Piraten auf, wie man sie aus dem Film „Fluch der Karibik“ kennt. Dann beeindruckten auch tanzende Mädchen am Schauplatz, in Schwarz-Rot gekleidet und mit Fächer ausgestattet, in Anlehnung an Carmens Flamencostil.

In den kommenden Monaten steht die Seebühne bei gutem Wetter für allerhand Veranstaltungen zur Verfügung. Das Jahresprogramm kündigt zum Beispiel Kabarett, Bandauftritte, einen Literaturabend, ein Kinderkino und die Filmnacht für Erwachsene an, wobei die Filmtitel kurz davor bekanntgegeben werden. Im Juni spielt die Akustik-Folkband „Gradraus“ aus dem Schwäbischen Wald, die sich auf lebensnahe, schwäbische Texte mit Ohrwurmqualität versteht. Gut bekannt in Erbach sind „Pfefferle und sein Ernst“, die passend zum Badesee und Gedanken an Urlaub ihr Programm gestalten wollen. Im Juli kommt die Unterallgäuer Classic-Rockband „Helter Skelter“, die Hits der 60er- bis 80er-Jahre nach eigener Interpretation vortragen. Ein besonderes Schmankerl kann auch die Kulturveranstaltung im Juli werden, wenn es heißt, „Una serata sul lago“, also ein Abend auf dem See. Hierbei sollen, wenn das Wetter mitspielt, Literatur, Wein und die Stimmung eines Sommerabends am See zu einem romantischen Event verschmolzen werden. Zur Feier des Stadtgeburtstages im August wird die Seebühne ebenfalls genutzt, sieht die Planung vor.