Die Polizei fährt zu einem Unfall und verunglückt dann selbst

Auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall hat die Polizei am Samstagvormittag in Ringingen selbst einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, hatte der Fahrer das Blaulicht und Einsatzhorn eingeschaltet. Er bog in der Oberdischinger Straße nach links weiter Richtung Oberdischingen ab. Dabei war der Fahrer offensichtlich zu schnell, kam mit den rechten Reifen auf das Bankett und überfuhr ein Verkehrszeichen. Der Streifenwagen kam auf der Fahrbahn zum Stehen, war aber nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden in Höhe von 15 000 Euro am Streifenwagen und von 300 Euro am Verkehrszeichen. Die Polizisten blieben unverletzt.

Sie waren auf dem Weg zu einem Unfall, der sich gegen 10.50 Uhr in der Ringinger Straße in Oberdischingen erreignet hatte. Eine Radfahrerin hatte dort aufgrund des Fahrtwindes ihre Mütze verloren, nach der sie sich umschaute. Dabei griff sie laut Polizeibericht offensichtlich mit in die Vorderbremse. Dadurch verlor sie das Gleichgewicht und stürzte über den Lenker auf die Fahrbahn. Die 30-Jährige hatte keinen Helm getragen und erlitt Prellungen am gesamten Körper und zahlreiche Schürfwunden. Die Verletzungen wurden ambulant im Krankenhaus versorgt. Am Pedelec entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.