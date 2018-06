Elfriede und Alfons Hilpert aus Oberdischingen haben am Montag ihren 60. Hochzeitstag gefeiert. Die Lehrerin und der Industriekaufmann lernten sich 1956 zufällig in einem Café in Munderkingen kennen. Weil man sich dort auf Anhieb sympathisch gewesen sei und sowieso den gleichen Heimweg hatte, sei man zusammen mit dem Zug zurück nach Untermarchtal gefahren, beschreibt der heute 86-Jährige die erste Begegnung mit seiner Frau. Schon kurze Zeit später wurde geheiratet.

Elfriede Hilpert war Lehrerin in Untermarchtal. 1957 wurde sie an die Schule in Oberdischingen versetzt. Es begann eine schwierige Zeit: Der Wohnraum war knapp. Drei Jahre lang suchte die Familie – mittlerweile zu dritt – nach einer Wohnung in Oberdischingen, bis sie 1960 schließlich fündig wurde. Später baute die Familie sogar ein eigenes Haus. Mittlerweile wohnt das Paar altersbedingt wieder in einer Eigentumswohnung mitten in Oberdischingen.

Seit Elfriede und Alfons Hilpert im Ruhestand sind, bereisen sie mit einer Reisegruppe aus Laupheim die Welt: Kuba, Vietnam, Ägypten – jedes Jahr steht eine Reise an. Die Erinnerungen an die fremden Länder werden in Fotoalben festgehalten, die mittlerweile einen ganzen Kleiderschrank füllen. Bis heute sind die Hilperts reiselustig, doch mit steigendem Alter werden die Reisen etwas kleiner. Gefeiert wurde das Jubiläum natürlich auch mit einer Reise: zusammen mit der Tochter, den Enkeln und der Urenkelin ging es nach Apfeltrang im Allgäu.

Oberdischingens Bürgermeister Friedrich Nägele überbrachte mit den Glückwünschen der Gemeinde auch kleines Präsent sowie eine Urkunde des Landes Baden-Württemberg.