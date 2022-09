Die Isarschiffer erklären das bayerische „Öha“

Im Kulturstadel Hüttisheim sind am Samstag, 10. September, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) die Isarschiffer mit ihrem Programm „Öha“ zu Gast. Das teilt der Kulturstadel in einem Schreiben mit.

Es gibt nur wenig Worte, die einem Bayern mehr bedeuten als die drei Buchstaben „Öha“. Verbirgt sich dahinter doch ein wahrer Kosmos an Bedeutungen. Von „Kalt erwischt“ über „gradraus wurscht“ bis hin „sauber, alle Achtung“ liegt die Bedeutung dieser rhetorischen Allzweckwaffe allein in ihrer Betonung. Mit ihrer Musik-Comedy präsentieren die Isarschiffer eine heiter beschwingte Fahrt unterschiedlichster Öha-Momente. Hintersinnig führen sie durch abgründig sumpfige Tiefen, immer nah dran am Objekt ihrer Charakterisierung: dem Homo Bavarikus in all seinen kuriosen und mitunter seltsamen Absonderlichkeiten. Das Duo bietet hochklassiges Kabarett, eine eruptive Mixtur aus Witz, Comedy und Frohsinn. Der Eintritt kostet 18 Euro. Anmeldung online unter www.kv-huettisheim.de.