DFB-Mobil in Ringingen: Hallentraining für den Nachwuchs

Wenige Tage nach dem Halt in Öpfingen ist das DFB-Mobil auch in Ringingen zu Gast gewesen. Auf dem Programm stand eine Trainingseinheit für E- und F-Junioren in der Oxx-Sport-Arena. Mehr als ein Dutzend Nachwuchskicker zogen bei den verschiedenen Übungen begeistert mit, Vereinstrainer hatten die Möglichkeit, sich Anregungen für ihr Training zu holen. Neben den Übungen zum Dribbeln, Passen und Schießen trugen die jungen Fußballer auch noch ein Spiel gegeneinander aus, auf dem gesamten Feld in der Halle oder auch quer über den Platz in kleinerer Teamstärke. Ein weiteres Mal ist das DFB-Mobil in diesen Tagen im Fußballbezirk Donau unterwegs, am heutigen Donnerstag, 15. November, 18 Uhr, macht es in Gammertingen Station, Thema hier ist „Passspiel in allen Altersklassen“.