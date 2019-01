Deshalb soll das Baden in Erbach teurer werden

Der Blick aus dem Fenster lässt einen nicht gerade in Badelaune kommen und doch hat sich der Verwaltungsausschuss der Stadt Erbach am Montagabend zusammengesetzt, um über die anstehende Badesaison zu diskutieren: Denn trotz eines Rekords von fast 75 000 Besuchern im vergangenen Jahr am Badesee in Erbach machte die Stadt für den Betrieb mehr Minus als sie es auf lange Sicht vorhat.

Der drei Hektar große Baggersee ist für viele Gäste, nicht nur aus Erbach, beliebt. Constantin Freiherr von Ulm-Erbach, der am Abend den erkrankten Bürgermeister Achim Gaus vertrat, betonte den Stellenwert des Sees: „Es ist eine höchst attraktive Anlage, die sehr gut angenommen wird. Doch die gesetzlichen Vorgaben haben sich geändert, so dass wir reagieren müssen.“ Gemeint ist die Aufstockung an Badeaufsichten: Höhere Sicherheitsstandards erfordern nun mindestens zwei Personen für die Badeaufsicht am See – statt wie in den Vorjahren, als morgens und abends nur eine Aufsicht im Einsatz war.

Gutes Besucherjahr beschert mehr Aufwand

Die Krux: Gerade, wenn wie im vergangenen Jahr mit 74 617 Besuchern neue Rekorde aufgestellt werden (Vorjahr: rund 63 000), reichen an den besonders stark besuchten Tagen selbst zwei Aufsichten nicht mehr aus. So waren allein am 29. Juli 2018 3060 Gäste zu Besuch. Die Stadt beschäftigt seit fünf Jahren kein eigenes Aufsichtspersonal mehr, die Firma Röttinger Sicherheit aus Erbach besetzt die Positionen. Thomas Sturm aus Bach ist seit sechs Jahren Bademeister und wird seit jeher von Harald Reichl unterstützt. Zum ersten Mal war zur Unterstützung auch die DLRG-Ortsgruppe aus Ersingen/Oberdischingen vor Ort, wie Stadtmitarbeiterin Petra Schnierer den Ausschussmitgliedern erklärte.

Die Stundensätze beim Wachdienst hatten sich gegenüber des Vorjahres erhöht und beliefen sich durch die zusätzliche Einsatzzeit auf rund 122 000 Euro (Vorjahr: 89 000 Euro). Insgesamt stehen für die vergangene Badesaison Ausgaben von 215 000 Euro Einnahmen von 123 000 Euro gegenüber, was einem Kostendeckungsgrad von circa 54 Prozent entspricht. „Ein Abmangel von 50 bis 60 000 Euro ist normal und vorgesehen. Wir müssen aber schauen, dass wir nicht regelmäßig die 100 000-Euro-Marke knacken“, sagte Freiherr von Ulm-Erbach.

Erhöhung für Ausschussmitglieder vertretbar

Die Preise sollen wie im Ausschuss vorberaten, vom Gemeinderat in der Sitzung am 11. Februar wie folgt angehoben werden: Der Eintrittspreis für Erwachsene steigt von drei auf vier Euro, die Saisonkarte im Vorverkauf von 20 auf 25 Euro, regulär von 22 auf 28 Euro. Kinder zahlen 50 Cent mehr. Auch beim Abendtarif wird künftig wohl mehr verlangt, Erwachsene zahlen zwei statt 1,50 Euro. Zudem sollen die Kosten für das Schließfach von 15 auf 20 Euro ansteigen.

Die Erhöhung sei zwar nicht wünschenswert, aber durchaus gut vertretbar, äußerte Elmar Röhr. Ohnehin sei der Preis bisher sehr attraktiv und von der Bevölkerung sei „noch nie eine Beschwerde gekommen“. In den Tenor stimmte Reinhard Härle ein, der hinzufügte: „Für den guten Service muss man das manchmal machen.“

Der Verwaltung trugen die Mitglieder vereinzelt Wünsche vor, die für die kommende Saison berücksichtigt werden könnten. Röhr regte an, zu prüfen, ob weitere Fahrradständer angeschafft werden könnten. Auch die Anzahl der 64 Schließfächer sei für die Zukunft wohl zu wenig. Den mehrmaligen Einsatz der sogenannten Mähkuh, mit der Seegras aus dem Wasser gefischt wird, wäre aus seiner Sicht wünschenswert.