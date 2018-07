Der Traum der Udsilauri-Brüder wird wahr

Für die Judo-Zwillingsbrüder Daniel und George Udsilauri des TSV Erbach geht ein Traum in Erfüllung: Dem Wechsel in ein Stuttgarter Sportinternat steht für die beiden 15-jährigen Judoka, die zu den größten Talenten ihrer Altersgruppe in Deutschland gehören, nichts mehr im Wege. Der Wechsel drohte zu scheitern, weil die Familie die Kosten für die Sporteliteschule nicht allein schultern kann; ein Crowdfunding-Projekt sollte die fehlenden Mittel einbringen, was auch gelang.

Daniel und George Udsilauri waren von Landestrainerin Beatrix Kästle nach Absprach mit dem U18-Bundestrainer Bruno Tsafack aufgrund ihrer bisherigen Leistungen und sportlichen Perspektiven für das Stuttgarter Sportinternat in Verbindung mit der Sporteliteschule der Lindenrealschule vorgeschlagen worden. Dies sollte den Athleten neben der optimierten sportlichen Förderung auf dem Weg zu nationalen und internationalen Erfolgen auch eine solide abgestimmte schulische Laufbahn ermöglichen.

Internatskosten, Trainingsfahrten zum Olympiastützpunkt in Sindelfingen, die Kosten für Landes- und Bundeslehrgänge und Start- , Fahrt- und Übernachtungsgebühren belaufen sich aber auf rund 8000 Euro pro Jahr, so Judo-Trainer Jörg Berken vom TSV Erbach. Für Familien mit einem Kind wäre dies gerade noch zu stemmen, doch bei Zwillingen verdoppeln sich die Ausgaben. Und wenn ein weiteres Kind im Kleinkindalter die volle Aufmerksamkeit erfordere wei bei Udsilauris, werde der sportliche Traum schnell zum finanziellen Alptraum.

Ein Team aus Vereinstrainern und der Landestrainer, die das Potenzial und die Entwicklung der jungen Judoka seit Jahren beobachten, riefen ein Crowdfunding-Projekt für die talentierten Zwillingsbrüder ins Leben. Befreundete Filmemacher, Cornelius und Matthias Bierer aus Weilersteußlingen, drehten einen Kurzfilm mit den Sportlern. „Wemake“, der Name der Firma der Filmemacher, sollte im Sinne der Macher „We make dreams come true“ (Wir lassen Träume Wirklichkeit werden) zum Erfolg führen.

Engagement des Fördervereins

Veröffentlichungen über sozialen Netzwerke und Vereins- und Verbands-Internetseiten sowie Beiträge in Medien hätten zur Verbreitung der Aktion geführt und mehr als 70 Anhänger zum Erfolg beigetragen. So könne die Hälfte der Internatskosten den Eltern abgenommen werden. Dem Engagement des Fördervereins der Wiblinger Albert-Einstein-Realschule, der Schule der Udsilauri-Brüder, sei es zu verdanken, das kooperierende Firmen einen weiteren Teil der Kosten übernehmen werden, so Berken.

Dank der vielen Judo-Begeisterten, die Familie und den Verein finanziell entlasten, „können die Zwillinge nun den Traum von einer internationalen Judo-Karriere in die Tat umsetzen“, so Berken, der allen Beteiligten für die ideelle und finanzielle Unterstützung, „egal in welcher Höhe“ dankbar ist.