„Der Teufel, das Mädchen, der Blues und ich“ –Musik-Kabarett mit Stephan Zinner

Der Kabarettist und Schauspieler Stephan Zinner, bekannt aus den Eberhofer- Krimis und als Söder- Double beim Nockherberg- Singspiel, Stephan Zinner hat den Blues. Und das will er seinem Publikum am Samstag, 8. Oktober, um 20 Uhr im Kulturstadel Hüttisheim zeigen. Die Wurzeln von Zinners Blues liegen nicht nur im Mississippi- Delta, sondern auch in Zinners Heimat in Trostberg in Oberbayern. Natürlich gibt es dort keine Baumwollfelder und den Teufel trifft man dort in der Sparkasse am Eck, getrunken wird kein Bourbon, sondern Rüscherl, aber das Weibsvolk bringt einen auch dort zur Verzweiflung – heißt es humorig in der Ankündigung. Nur die Musik könne einen da noch retten. Einlass ist ab 19 Uhr , Tickets kosten 22 Euro, erhältlich unter www.kv-huettisheim.de

.