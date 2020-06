Der Kultursommer schrumpft

Die Corona-Pandemie lässt das Programm des Erbacher Kultursommers in diesem Jahr gewaltig schrumpfen: Wie die Stadtverwaltung mitteilt, können von den geplanten Veranstaltungen nur das Gitarren-Konzert mit Oliver Woog und die Filmnacht voraussichtlich realisiert werden.

Seit mehreren Wochen hat es sich bereits abgezeichnet, sollten Veranstaltungen in diesen Corona-Zeiten wieder möglich sein, dann nur unter strengen Auflagen. Die geplanten, ausstehenden Veranstaltungen des Kultursommers Erbach 2020 wurden nun unter den Vorgaben der derzeit geltenden Corona-Verordnung geprüft. „Wie erwartet, wird es leider nicht möglich sein, alle ausstehenden Veranstaltungen an der Seebühne oder anderen Veranstaltungsorten in Erbach durchzuführen“, heißt es in der Mitteilung der Kultursommer-Verantwortlichen Rabea Christ. Hintergrund seien insbesondere die strengen Hygieneauflagen, die nicht nur feste Sitzplätze und Abstand vorgeben, sondern beispielsweise eine Aktivität des Publikums, wie Singen oder Tanzen, untersagen.

Vor diesem Hintergrund hätten sich Künstler und Veranstalter schweren Herzens dazu entschieden, auch das beliebte Helter Skelter Konzert auf der Seebühne, den Auftritt von Conny und den Sonntagsfahrern oder die Sommerserenade auf Schloss Erbach abzusagen und auf das nächste Jahr zu verlegen. Gleiches gelte für das 1. Erbacher Streetfood Festival, welches im September stattfinden sollte und nun für das Frühjahr 2021 geplant wird. Auch auf den Konzerttag „So klingt Erbach“ und das Stadtfest darf man sich erst im kommenden Jahr freuen.

Den Veranstaltungsverboten im Mai und Juni waren zuvor bereits das Pianotainment Show-Konzert und der Kabarett-Abend mit Hillu’s Herzdropfa zum Opfer gefallen. Beide Veranstaltungen sollen ebenfalls beim Kultursommer Erbach 2021 nachgeholt werden.

An zwei kleineren Veranstaltungen des diesjährigen Kultursommers soll vorerst festgehalten werden. Das Konzert mit Gitarrist Oliver Woog am Rondell der Erlenbachhalle sowie die Filmnacht auf der Seebühne Ende August werden voraussichtlich stattfinden. Da die Rahmenbedingungen für Veranstaltungen jedoch immer wieder aktualisiert werden, können hierzu erst in Nähe zu den Veranstaltungen detailliertere Informationen veröffentlicht werden, erklärt Rabea Christ.