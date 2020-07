Am 23. Juli 1995 feierte Pfarrer Martin Ziellenbach seine erste Heilige Messe, die Primiz, nachdem ihn der damalige Bischof Walter Kasper zum Priester geweiht hatte. Gebürtig aus Ersingen, wählte er als Ort für diesen besonderen Gottesdienst die Kirche St. Kosmas und Damian in Dellmensingen. Am Samstag, fast auf den Tag genau 25 Jahre später, zelebrierte Martin Ziellenbach an der gleichen Stelle wieder einen besonderen Gottesdienst: Aus Anlass seines silbernen Priesterjubiläums.

In Dellmensingen begann Ziellenbachs Priesterkarriere

Martin Ziellenbach war der letzte Primiziant, der in Dellmensingen als Neupriester am Altar die Messe feierte. Vor 25 Jahren war das der Fall – ein großes mobiles Holzkreuz erinnert daran. Am Samstag ragte es vor dem Gotteshaus auf. Angefertigt wurde es von einem Dellmensinger Bürger bereits im Jahre 1991. Der Anlass damals: ebenfalls eine Primiz. Stefan Ziellenbach, der ältere Bruder von Martin, feierte sie in St. Kosmas und Damian. Vier Jahre nach der Primiz von Stefan Ziellenbach, der heute Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Unteres Rottal ist, wurde das Holzkreuz wieder aufgestellt. Und um den Hinweis ergänzt, dass Martin Ziellenbach als Primiziant von Dellmensingen aus seinen Weg als katholischer Pfarrer begann. „25 Jahre ist dies nun her, das Jubiläum heute ist eine besondere Wegmarke zum Innehalten“, sagte Martin Ziellenbach beim Gottesdienst.

Heute wirkt er in Schwendi und den umliegenden Orten

Nach zwei Vikarstellen war er 1999 nach Schwendi gekommen. Bis zum Jahre 2005 als Pfarrvikar, danach wurde Martin Ziellenbach zum Leitenden Pfarrer der Seelsorgeeinheit Schwendi (sechs Kirchengemeinden) bestellt. Ein Amt, das er heute noch ausübt. „Vor 25 Jahren habe ich den Schatz im Acker gefunden“, sagte Martin Ziellenbach in seiner Predigt, angelehnt an ein Gleichnis aus der Bibel. Die Suche danach sei mit seiner Priesterweihe zum Abschluss gekommen. Als Jugendlicher, so berichtete der Pfarrer, hatte er seinen Kirchenglauben weitgehend abgelegt und war deshalb viele Jahre nicht in die Kirche gegangen. Im Alter von 19 Jahren habe er sich dann für den priesterlichen Dienst entschieden. Aus seiner eigenen Erfahrung heraus wolle er deshalb allen Mut machen, die sich von der Kirche entfremdet haben, „irgendwann wird der Hunger nach Gott groß“. In seinen 25 Jahren als Priester habe er so manche Enttäuschung verspürt, „aber ich bin dankbar für meine 25 Priesterjahre“, erklärte Martin Ziellenbach.

Corona-Pandemie lenkte seinen Blick auf das Wesentliche

Bei seinem silbernen Priesterjubiläum schlug Martin Ziellenbach aber auch nachdenkliche Töne an. In all den Jahren habe sich viel verändert, was man sich damals gar nicht vorstellen konnte. So ist er beispielsweise heute für zehn Gemeinden zuständig, nachdem er im April auch noch Administrator der Seelsorgeeinheit St. Scholastika (mit den Kirchengemeinden Gutenzell, Reinstetten, Hürbel und Laubach) geworden ist. Notwendigerweise bringe diese Aufgabefülle viele Fahrten und Termine mit sich, „manchmal ist es für mich, als fahre man mit Vollgas im Leerlauf“. In solchen Situationen macht man selber Fragezeichen, ob Gott das überhaupt will, kommt Martin Ziellenbach hin und wieder ins Grübeln. Das geht so weit, dass er sich manchmal überlegt, „bin ich der Letzte, der als Pfarrer das Licht ausmacht?“. In der aktuellen Kirchenkrise mit Priestermangel und vielen Austritten stellt sich ihm eine weitere Frage: „Welchen Stellenwert hat die Botschaft vom Himmelreich bei den Menschen heute noch, wollen sie den Schatz im Acker überhaupt noch suchen?“

Pfarrer Martin Ziellenbach glaubt, dass sich gerade durch die Coronazeit manche diesbezüglich mehr Gedanken machen. „Auch mir hat die Coronazeit geholfen, den Blick auf das Wesentliche zu lenken“, verriet der 53-Jährige. Dennoch sieht er auch die katholischen Bischöfe in der Verantwortung bei der Suche nach Wegen, um die katholische Kirche zukunftsfähig zu machen. Dass dies gelingt, wünscht sich Pfarrer Martin Ziellenbach. Denn Gott öffnet immer wieder neue Türen, „diese Erfahrung habe ich als Priester auch gemacht“. Sein silbernes Priesterjubiläum wird Martin Ziellenbach auch mit den Gläubigen der Seelsorgeeinheit Schwendi feiern. Hierzu findet am Sonntag, 20. September, ein Gottesdienst in der Wallfahrtskirche St. Maria Magdalena in Sießen im Wald statt.