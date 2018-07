„Den Fallschirm braucht man eh nie“

- Der Kopf sagt: Es kann nichts passieren. Aber die Botschaft kommt nicht an. Die nackten Zahlen beim Windenstarts eines Segelflugzeugs: Steigungswinkel 45 Grad, von null auf 100 in drei Sekunden, 15 Meter Höhengewinn pro Sekunde. Das schafft keine Achterbahn.

Mulmig ist mir, als ich am Erbacher Flugplatz ankomme. „Natürlich werden wir mit Ihnen fliegen“, sagt Vereinschef Georg Unseld zur Begrüßung. Auf meine vorsichtigen Einwände hin gesteht mir Unseld, dass auch er selber nicht völlig schwindelfrei ist und im Sessellift oder im Heißluftballon Höllenqualen leidet. Aber im Segelflugzeug hatte er noch nie Probleme. Nicht mal in 6000 Meter Höhe über der afrikanischen Savanne mit der Sauerstoffkanüle in der Nase. Unseld steuert auch Motorflugzeuge.

Nicht zu vergleichen sei das mit dem einmaligen Erlebnis, bei guter Thermik nur mit Hilfe von Sonne und Wind und ohne Motorkraft viele hundert Kilometer zurückzulegen. Sonne erzeugt Thermik, doch die Sonne ist an diesem Tag kaum zu sehen. Also lassen sich die Piloten mit der Winde auf gut 400 Meter Höhe katapultieren und schweben dann im Sinkflug zurück zum Flughafen.

Maximal zehn Minuten wird das Abenteuer dauern, schätzt mein Fluglehrer Carlo Schwer. Der ist übrigens auch nicht schwindelfrei, aber so rund 3000 Starts und Landungen hat er trotzdem schon hinter sich.

Georg Unseld legt mir den für Segelflieger vorgeschriebenen Fallschirm an und erklärt nebenbei, an welchem Riemen ich im Zweifelsfall zu ziehen habe. Ein paar tröstende Worte: „Den braucht man eh nie.“ “

Dann folgt eine kurze Einweisung in das Cockpit des Schulflugzeugs, in dem alle Instrumente doppelt vorhanden und von beiden Plätzen aus zu bedienen sind. „Finger weg vom Steuerknüppel“, sagt Unseld. „Und auf keinen Fall an diesem Hebel ziehen. Mit dem wird im Notfall das Dach des Flugzeugs weggesprengt.“

Ich werde den Hebel noch nicht mal anschauen und halte mich stattdessen wie empfohlen an den Tragegurten meines Fallschirms fest. Zunächst nur ein kurzes Rucken des Seils, ein leichtes Hoppeln des Fliegers über den unebenen Rasen des Erbacher Flugplatzes. Und viel früher als erwartet sind wir in der Luft.

Gewaltige Beschleunigung

Die gewaltige Beschleunigung setzt ein, das Flugzeug schießt in der gefühlten Senkrechten nach oben. Von hinten ertönt die fröhliche Frage: „Geht es Ihnen gut?“ Dann wird das Zugseil mit einem leisen Klicken ausgeklinkt, der Flieger legt sich flach in die Luft und schwebt über dem Donautal. Kein Motorengeräusch stört die Ruhe in gut 400 Meter Höhe, zu hören ist nur das Brausen des Windes. Nun entspanne ich mich und spüre die Faszination des Segelflugs.

Carlo Schwer führt den Flieger steil in ein paar Kurven, zeigt mir die Silhouette der Ulmer City. Nicht mal zehn Minuten dauert das berauschende Gefühl der Schwerelosigkeit, dann setzt der Flieger wieder auf. Doch viel zu früh. Ich habe auf einmal richtig Lust bekommen auf einen stundenlangen Flug.