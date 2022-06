Dellmensinger Singflöhe zeigen Musical

Die Singflöhe Dellmensingen führen das Musical „Bunte Bande – Gemeinsam sind wir stark“ der Aktion Mensch in der Mehrzweckhalle Dellmensingen am Freitag, 1. Juli, um 17 Uhr und Samstag, 2. Juli um 15 Uhr auf. Seit April proben die Kinder mit viel Begeisterung an diesem Projekt und betätigen sich neben Gesang und Schauspiel auch am Erstellen der Requisiten und der Kulisse. Im Musical geht es um die Bunte Bande der Aktion Mensch. Dies sind fünf Kinder, mit denen auf eindrückliche Weise gezeigt wird, dass Verschiedenheit und Anderssein kein Handicap, sondern eine Bereicherung und ein Gewinn sind. Begleiten wird das Musical eine Band aus Erwachsenen und Jugendlichen mit einer bunten Instrumentenmischung aus Klavier, Gitarre, Schlagzeug, Geige, Bratsche und Saxophon. Die Singflöhe sind der Kinderchor des Kirchenchor und Gesangvereins Loreley Dellmensingen. Aktuell sind 26 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren im Chor. Der Eintritt ist frei. Kartenreservierungen unter singfloehe@web.de oder 07305/23692. Foto: Singflöhe Dellmensingen