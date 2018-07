Dellmensinger Schulleiterin verabschiedet sich in den Ruhestand

Dellmensingens langjährige Schulleiterin Adelgunde Kittner ist am Mittwochmorgen mit einem Festakt in der Mehrzweckhalle in den Ruhestand verabschiedet worden. Schulrätin Veronika Goller, Erbachs Bürgermeister Achim Gaus und zahlreiche andere Gäste lobten in ihren Ansprachen das große Engagement Kittners. Für musikalische Unterhaltung sorgte neben den Schülern auch das Kollegium, welches eigens ein Lied vorbereitet hatte.

Ein Stück weit sah und merkten die Gäste Adelgunde Kittner die Rührung an, als sie als letzte Rednerin an diesem Vormittag an das Mikrofon in der mit Eltern, Schülern, Kollegen und Ehrengästen gefüllten Sporthalle trat. Kittner zeigte sich bescheiden, nahm die vielen zuvor gesprochenen Dankesworte herzlich entgegen und dankte ihrerseits ausführlich für die Unterstützung, die sie über die 22 Jahre erfahren hatte in denen sie in der Schulleitung in Dellmensingen mitgearbeitet hat. „Die Schule im Dorf und eine damit vergbundene gelebte Ortsverbundenheit waren mir immer wichtig“, so Kittner. Ihr Erfolg gründe sich auch auf die gute Zusammenarbeit mit Vereinen, Bildungspartnern, Elternvertretern und der Verwaltung. Sie habe sich „jederzeit in guten Händen gefühlt“.

Zu Beginn der Feier hatte Schulrätin Veronika Goller kurz den Werdegang Kittners Revue passieren lassen. Die gebürtige Ammerstetterin (Gemeinde Schnürpflingen) hatte nach ihrem Abitur am St. Hildegard Gymnasium in Ulm an der Pädagogischen Hochschule Weingarten ihre Prüfungen zum Grunddschullehramt in den Fächern Sport und Mathematik abgelegt. Danach ging es für sie an verschiedene Schulen im Bereich des Schulamtes Schwäbisch Hall. In Oberrot bekleidete sie nach ihrer Verbeamtung auch das Amt der Konrektorin. Von dort aus wechselte sie 1996 auf die Stelle der Konrektorin in Dellmensingen und übernahm den Posten der Schulleiterin im Jahr 2010.

In dieser Position traf sie dann auch auf Achim Gaus, der im selben Jahr sein Amt als Erbachs neuer Bürgermeister antrat. „Sie hinterlassen eine lebendige Schule, an der Sie leidenschaftlich gearbeitet haben“, lobte Gaus. Gemeinsam hätte beide einige Berührungspunkte in der Schulentwicklung gehabt. „In Ihrer Zeit war es ein schwieriges politisches Umfeld, das die Schulen nachhaltig beeinflusst hat. Sie haben das aber mit Bravour gemeistert.“ Er könne gar nicht alle Aktionen und Projekte aufzählen, die Kittner während ihrer Amtszeit angestoßen und umgesetzt habe. Bildungspartnerschaften, Projektwochen oder Aktionen zu gesundem Essen seien nur einige wenige. „Sie haben für Ihre Anliegen gekämpft, so soll es sein und dafür bedanke ich mich nicht nur im Namen des Schulträgers sondern auch ganz persönlich“, schloss Gaus seine Dankesworte ab.

Dank kam im Anschluss auch von Elternvertretern, dem Schuldekan und dem Kollegium, das seine Schulleiterin mit einem eigens für diesen Tag komponierten Lied im „wohlverdienten Ruhestand“ willkommen hieß. Tanzvorstellungen der zweiten Klassen sowie Musik der Schulband und ein Schlagzeug-Solo unterhielten die zahlreichen Gäste zwischen den Ansprachen, bei denen es natürlich auch reichlich Geschenke für Adelgunde Kittner gab. Zum Abschluss überreichten alle Schüler noch eine Blume und sangen für sie. Den gemütlichen Ausklang hatte die Stadt Erbach organisiert und lud nach der Abschiedsfeier zum Stehempfang ein.