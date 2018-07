Dellmensinger feiern das Fischerfest

Der Fischereiverein Dellmensingen hat am Wochenende das diesjährige Fischerfest am Vereinsheim gefeiert. Am Sonntagnachmittag fanden sich viele Fischliebhaber vor dem Vereinsheim ein.

Wie immer gab es hier viele Fischsorten und auch etwas für die die Besucher, die mit Fisch nicht ganz so viel anfangen können. Lange Schlangen sammelten sich an der Kasse, um die Belege für das Essen zu kaufen. Dann ging das Anstehen in dem daneben aufgebauten Zelt zur Essens- und Getränkeausgabe weiter. Das war ein gutes Zeichen dafür, dass das Interesse an den verschiedenen Gerichten und die Besucherzahl sehr groß war.

Vor dem Vereinsheim stand, wie bei den früheren Festen, das große Zelt. Dieses war in der meisten Zeit gut besetzt, um die Fische zu genießen. Die musikalische Unterstützung hatten die „Kreuz-Musikanten“ aus Dornstadt übernommen. Mit ihrer Blasmusik trugen sie zu der guten Stimmung aller Besucher auf dem Fischerfest bei. Nicht nur im Zelt wurde gegessen, denn auch neben dem Vereinsheim und neben dem großen Zelt waren noch Sitzgelegenheiten mit Tischen aufgebaut. Dabei unterstützte das sommerliche Wetter die Suche nach schattigen Plätzen, denn es war ebenso ein Treffen vieler Dellmensinger Bürger und Menschen aus der Nachbarschaft. Hier konnten alle gut essen und sich dann auch gut unterhalten und somit den Sonntagnachmittag genießen.

Viele bekannte Personen nutzten ebenso diese Möglichkeit gut zubereitete Fische in verschiedener Art und Weise zu genießen. Und wiederum beschlossen viele der Anwesenden, sich bei dem nächsten Fischer-Fest wieder hier zu treffen