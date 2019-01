Dellmensingens Grundschule bekommt neue Schulleiterin

In der Grundschule in Dellmensingen steht die nächste Veränderung an. Die Werkrealschule ist Geschichte, die langjährige Rektorin Adelgunde Kittner seit Sommer im Ruhestand. Ihre Nachfolge tritt Stephanie Hanke an. Die 35-Jährige wird die Schule künftig leiten und ist im Ort keine Unbekannte. „Es ist offiziell, nur der Zeitpunkt ist noch offen“, sagt Stephanie Hanke über ihre neue Aufgabe. Achim Schwarz, Leiter des Staatlichen Schulamts in Biberach, bestätigt: „Noch ist sie aufgrund der personellen Situation nicht bestellt. Irgendwann zwischen 1. Februar und 1. August wird sie aber definitiv nach Dellmensingen kommen.“

Gute Verbindung zu Dellmensingen

Spätestens zum neuen Schuljahr also wird Stephanie Hanke an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehren. Für die Frau, die in Bensheim (Hessen) geboren wurde und ihr Studium an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg ablegte, war die Schule in Dellmensingen 2009 die erste Lehrerstation direkt nach dem Referendariat. Damals hieß sie noch Stephanie Rettig. Sechs Jahre lang blieb sie im Erbacher Teilort, ehe sie Konrektorin an der Grund- und Werkrealschule Mietingen-Schwendi geworden ist.

Mehr entdecken: Neue Bar in Dellmensingen eröffnet

Dellmensingens neue Schulleiterin: Stephanie Hanke. (Foto: Hanke)

Der „äußerst gute Ruf“, starke Werte im Umgang miteinander und die „überschaubare Größe“ seien Gründe, warum sie stets den Kontakt nach Dellmensingen hielt. „Ich fühle mich sehr verbunden mit dieser Schule“, erklärt sie. Auch, betont sie, weil die Stadt Erbach und Dellmensingens Ortsvorsteher Reinhard Härle hinter der Schule und ihr als Person stehen würden.

Viele Ideen schon vor dem Start

„Mit dem Kopf bin ich schon ganz bei der Sache. Ich möchte am liebsten gleich loslegen.“ Zu tun gibt es aus ihrer Sicht einiges. „Die Schule muss sich nach dem Wegfall der Werkrealschule neu orientieren, es muss sich ein neues Leitbild herauskristallisieren“, erklärt sie. Das Musikprofil möchte sie erhalten und mit dem Sozialpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum, das von Erbach nach Dellmensingen umgesiedelt ist, einen „gemeinsamen Weg“ finden.

Mehr entdecken: Spendenaktion bringt 2000 Euro für herzkranke Kinder