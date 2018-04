Dellmensingen verlegt Gewerbegebiet an die B30

Im Dellmensinger Ortschaftsrat ist in der Sitzung am Donnerstag die Verlegung einer 19,7 Hektar großen Gewerbefläche im Flächennutzungsplan beschlossen worden. Das Gebiet soll aus dem Bereich „Triebäcker“ im Nord-Osten Dellmensingen in den Bereich umziehen, in dem sich die B30 und die künftige Querspange treffen werden.

Mit der Verlegung wäre dieses Gewerbegebiet 650 Meter von der Ortslage Dellmensingen entfernt und verkehrlich sehr gut angebunden. Ein Kreisel an B30 und Querspange müsste eine fünfte Abzweigung erhalten, um das Gewerbegebiet zu erreichen. Die Beantragung dieses fünften Asts beim Regierungspräsidium gehört nun zu den dringlichen Aufgaben der Verwaltung und Planer.

Anwesend waren als Experten zu diesem Tagesordnungspunkt von der städtischen Bauverwaltung Uwe Gerstlauer sowie zwei Vertreter des Ulmer Unternehmens Wassermüller und ein Mitarbeiter des Städteplanungsbüros Künster. Bereits nicht öffentlich hatte der Ortschaftsrat über das Thema diskutiert, ließ Ortsvorsteher Reinhard Härle die anwesenden Zuhörer wissen. Vier Hofstellen befinden sich zwischen Plangebiet und Ortslage. Vier Varianten zur Verlegung der Gewerbefläche aus den Triebäckern standen zur Debatte, wobei Abstände zur nächsten Bebauung, Hochspannungstrassen oder auch Auffüllkosten sowie Bodenwerte in die planerische Vorarbeit einflossen und die einstimmige Entscheidung des Ortschaftsrats für Variante 2 erbrachten. Dieses Gebiet am Schnittpunkt von B30 und Querspange liegt außerhalb eines Wasserschutzgebietes und einer Hochwassergefahrenzone, hieß es von Seiten der Firma Wassermüller. Das Niederschlagswasser von den Dachflächen muss auf dem eigenen Gelände versickern. Gebaut werden müssten ein Retentions- und ein Regenrückhaltebecken.

Insgesamt vier Varianten geprüft

Schon im Jahr 2013 hatte die Stadt Erbach das Planungsbüro Künster beauftragt, für die Gewerbefläche „Triebäcker“ einen Standort mit Anschluss an die B30 ausfindig zu machen. Inzwischen ist die Planfeststellung für die Querspange erfolgt, und es findet die Flurbereinigung wegen des Querspangenbaus statt. Laut Beschlussvorlage heißt es: „Im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens wurde die Stadt Erbach aufgefordert, ihre Planungsabsichten in dem zur Flurbereinigung anstehenden Gebiet darzulegen.“ Die Eigentümer der landwirtschaftlichen Flächen müssten nicht eigens um den Verkauf gebeten werden, weil sich die Flächen im Neuordnungsverfahren befinden, hieß es anschließend auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Mit 2,67 läge die Bewertung der Bodengüte in der ausgewählten Variante am niedrigsten, zusammen mit der abgelehnten Variante 3, die östlich der B30 und nördlich der Kreisstraße nach Humlangen in der Länge parallel zu dieser untergeordneten Straße verlaufen wäre. Variante 4 wäre ebenfalls östlich der B30 verlaufen, aber mit der Längsseite parallel zur Bundesstraße, wobei die Varianten 3 und 4 die ehemalige Deponie eingeschlossen hätten, was unter anderem die Gewerbeflächenzahl verringert hätte.

Variante 2 ermöglicht nach Abzug von Verkehrs- und Grünflächen die Nutzung von knapp 90 Prozent des Platzes für Gewerbeflächen, wobei 22 Gewerbegrundstücke entstehen sollen. Diese Variante verlange allerdings Auffüllarbeiten von 16 500 Kubikmeter Boden, was mit Kosten in Höhe von 165 000 Euro veranschlagt wird. Bei Variante 1 und 3 wären es 50 000 bis 70 000 Euro gewesen, bei der topografisch schwierigen Variante 4 gar 1,2 Millionen Euro, wobei zum Ausschluss von Variante 4 auch die höhere Bodenzahl (3,17) und Stromleitungen führten, die 19 Prozent des Plangebiets beeinträchtigt hätten. Bei der teils überschneidenden Variante 3 waren es gar 42 Prozent, die wegen Leitung gar nicht oder nur mit geringer Bauhöhe hätten genutzt werden können.