Dellmensingen empfängt Srbija Ulm

In der dritten Runde des Fußball-Bezirkspokals Donau/Iller empfängt der B-Kreisligist SF Dellmensingen am Donnerstag, 12. September, 17.45 Uhr, den Bezirksliga-Aufsteiger FC Srbija Ulm. Die Dellmensinger, die in der laufenden Pokalrunde bisher nur in Runde eins ran mussten (5:1-Sieg beim FV Schnürpflingen) und in der zweiten Runde ein Freilos haten, gehen als Außenseiter in ihr Drittrundenspiel. Der FC Srbija Ulm, der in der vergangenen Saison als Kreisliga-A-Zweiter in der Relegation den Sprung in die Bezirksliga schaffte, setzte sich in der ersten Pokalrunde bei der TSG Söflingen II (4:1) und in der zweiten Runde beim A-Ligisten FC Hüttisheim (4:2) durch.