Dekan Ernst-Wilhelm Gohl begrüßt Pfarrer Frank Esche in Erbach

Die lange Vakanz an der evangelischen Erlöserkirche in Erbach ist vorbei. Am Sonntagvormittag fand die Investitur von Pfarrer Frank Esche statt. Mit einem Handschlag vom Ulmer Dekan Ernst-Wilhelm Gohl, im Beisein mehrerer Zeugen, wurde der 56-jährige Frank Esche für seine Aufgabe in der Donaustadt verpflichtet. „Die Erbacher werden mit Frank Esche rasch merken, was ihnen gefehlt hat“, sagte einer der Zeugen, der Esche schon länger kennt. Der zweite Zeuge wies darauf hin, dass Esche gesellig und ein guter Koch sei, doch werde er in seiner neuen Aufgabe sicher nicht nur Götterspeise vorgesetzt bekommen, sondern auch mal schwer Genießbares, das verdaut werden muss.

Zuletzt in Geislingen-Altenstadt

Frank Esche war zuletzt rund neun Jahre Pfarrer in Geislingen-Altenstadt. Davor war er in Schwieberdingen und Heubach tätig gewesen, ehe er jetzt zur evangelischen Diasporagemeinde Erbach wechselte. Der Pfarrer kann Erfahrungen als geschäftsführender Pfarrer und in der Schulseelsorge vorweisen. Pfarrer Esche schilderte in seinem Investiturgottesdienst, dass er sich zusammen mit seiner Frau in der Erbacher Nachbarschaft bereits vorgestellt habe. Seine Tochter weile derzeit im Ausland. Zur Nachbarschaft gehören auch zwei Schulen. Esche begrüßte im Gottesdienst den Bürgermeister, einen Schulleiter und den Vorsitzenden des katholischen Kirchengemeinderates, dem er gleich gemeinsame Unternehmungen anbot. Die Ökumene sei ihm wichtig, wurde in dem Einführungsgottesdienst durch Esches Äußerungen und die seiner bisherigen Wegbegleiter klar.

Pfarrer Frank Esche sprach in seiner Predigt über den Propheten Jeremia. Diese Bibelpassage nutzte der neue Pfarrer, um politisch zu werden und deutlich zu machen, dass er beim Thema „Flüchtlinge“ ganz auf der Linie der evangelischen Kirche Deutschlands ist.

Fremde sind Schutzbedürftige

Esche sieht alle Fremden, die nach Europa und Deutschland kommen, als Schutzbedürftige, deshalb müssten Kapazitätsschwierigkeiten seiner Meinung nach hingenommen werden. Der Pfarrer gab dann den Ratschlag, dass Christen sich nicht über die Nation, der sie angehören, identifizieren sollten. Sie sollten stattdessen ihre Identität „über Gott“ herleiten. Chor und Orgel umrahmten den Einführungsgottesdienst in der gut besuchten Erlöserkirche. Im Anschluss gab es einen Stehempfang in und vor dem Gebäude. Zu Beginn des Gottesdienstes hatte der Dekan allen Ehrenamtlichen der Erbacher Kirchengemeinde gedankt, die während der Vakanz mehr als üblich taten. Er dankte namentlich der Kirchengemeinderatsvorsitzenden Helga Pentz.