Das „Traumschiff“ sticht im Trockenen in See

Als am Nachmittag nach dem Gewitter die Seebühne unter Wasser stand und die Techniker nicht weiter aufbauen konnten, war die Entscheidung gefallen: Das „Traumschiff“ wird in der Birkenlauhalle in Ringingen ablegen.

„Ich hätte Sie gerne auf der Seebühne begrüßt, aber wir wollen ja, dass Sie einen schönen Abend erleben“, sagte Rabea Christ vom Kulturprogramm der Stadt Erbach den rund 250 Gästen. Innerhalb von zwei Stunden hatte die Technik den Umzug ins Trockene vollzogen, und eine muntere Seereise konnte beginnen. Da gibt es einen blinden Passagier, der seinen Papagei seiner alten Partnerin zuführen und das Schiff in die Luft sprengen will. Die Chefstewardess Ilse Keller hat Algen auf den Zähnen, findet der besoffene Kapitän, der sich seinen Rettungsring gleich umgehängt hat, war er doch bei mehreren Schiffuntergängen schon beteiligt. Stewart Sascha Hehn entspricht so gar nicht dem smarten Fernsehvorbild. Und die adlige Dame samt Butler heißt auch bloß Mayer und hat nur eine winzige Kabine gebucht, in der sonst Haustiere untergebracht werden.

Dagmar Schönleber, Uli Böttcher und Udo Zepezauer wechseln in immer andere Rollen, singen dazu uralte Kamellen, dass sich die Schiffplanken biegen, und unterhalten ihre Zuschauer nach bewährter Comedy-Manier.