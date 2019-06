Das Sportheim in Ringingen hat bald einen neuen Pächter

Nach 15 Jahren beendet die Sportheimpächter-Familie Böttinger aus privaten Gründen ihr Pachtverhältnis für das Ringinger Sportheim. Der Vorstand bedankt sich herzlich für die langjährige und sehr gute Partnerschaft. Die Familie Böttinger habe das Sportheim in all den Jahren sehr gut geführt und in der Region und darüber hinaus bekannt gemacht. Bestehende Gutscheine müssen bis zum 31. August eingelöst werden. Nachfolgen wird Gabriele Roth aus Berghülen, die die Gaststätte im gleichen Stil weiter betreiben möchte.

Können unter Beweis gestellt

Gabriele Roth ist noch bis Ende Juni in der Waldschenke Sotzenhausen tätig und habe dort in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sich Ringingen auch zukünftig auf eine gute bürgerliche Küche freuen darf. Nach dem Ringinger Herbstfest wird die neue Pächterin im September das Sportheim zusammen mit ihrem Team übernehmen.