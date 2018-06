Das Schloss ist eine Lebensaufgabe

Die Erhaltung des Schlosses Erbach ist für Besitzer Constantin von Ulm-Erbach eine Lebensaufgabe. SWR-Reporterin Eva Gnädig hat den Baron auf seinem Schloss besucht. Die Reportage wird in kurzen Episoden von Dienstag, 22. April, bis Freitag, 25. April, in der Landesschau Baden-Württemberg gesendet.

Für 100 Kilogramm Weizen hat der Großvater von Constantin von Ulm-Erbach noch zehn Meisterstunden bekommen. Die Handwerker haben damals für Naturalien den imposanten Bau in Erbach in Schuss gehalten. Heute ist es für den Baron nicht mehr so einfach, diese „Lebensaufgaben“ zu bewältigen, schildert er der SWR-Reporterin Eva Gnädig. Der Kameramann und ein Tontechniker folgen dem Duo wie ein Schatten. Ein Schlossturm in Erbach ist von einem Gerüst umgeben. Im Dachstuhl wird gehämmert und gesägt. Die Böden sind frisch gewachst, aber die Stühle stehen noch aufeinandergestapelt im Turmzimmer.

Fünf Tage ist der SWR auf Entdeckungstour in Erbach und erkundet die junge Stadt. Eva Gnädig besucht mit ihrem Kamerateam die Sportlerinnen von „TeamGym“, schaut, an welchen Ecken Erbach Stadt, wo noch eher Dorf ist und entdeckt Erbach vom Flugzeug aus. „Wir wollen Baden-Württemberg in seiner Gänze zeigen“, sagt die Moderatorin. Das Ziel der Landesschau: Jede Gemeinde soll mindestens einmal zu sehen sein. Doch Voraussetzung ist, dass sich pro Gemeinde fünf unterschiedliche Aspekte ergeben. „Und dann sollten die Einheimischen noch einen kleinen Aha-Effekt habe“, ergänzt Eva Gnädig.

„Richtige solide Handwerkskunst ist in diesem Schloss noch gefragt“, sagt der Baron und blickt auf die gelbe Fassade des Schlosses Erbach. Nach rund zehn Jahren stetigen Renovierens hat er langsam wieder Oberwasser. „Die Fassade ist gemacht, das Dach auch“, erklärt er. Nur die Fenster und Böden würden noch fehlen. „Ich stehe in einer langen Reihe. Es ist doch auch schön, dass jeder Angehörige der Familie sagen kann, da komme ich her“, ergänzt der Baron. Auch wenn es für ihn und seine Familie nicht leichter wird, das Schloss zu erhalten. „Das ist fast ein Vollzeitjob und für mich vielleicht schwieriger als für meine Vorfahren.“

Im Roten Salon zeigt er Eva Gnädig stolz einen Teil der Ahnengalerie. Seit 16 Generationen lebt die Familie auf Schloss Erbach. Jeweils mit den Ehefrauen sind die Vorfahren von Constantin von Ulm-Erbach seit dem Ende des 18. Jahrhunderts auf den Bildern verewigt. In den Vitrinen ist Porzellan der Hofmanufakturen von Nymphenburg, Meißen und Fürstenberg in Schlesien ausgestellt.

Um die aufwendigen Reparaturen am Schloss zu finanzieren, hat der Baron einige Projekte ins Leben gerufen, die über kurz oder lang die Renovierung gegenfinanzieren sollen. Beispielsweise hat er am See einige Ferienhäuser gebaut, die in Erbpacht vergeben sind. „Das ist wie eine Miete auf Lebenszeit und ich bekomme dann beispielsweise monatlich 300Euro“, erklärt Constantin von Ulm-Erbach.

Mit dem rund dreiminütigen Beitrag im SWR über das Schloss will der Freiherr auch ein wenig aufräumen mit der „Rosamunde-Pilcher-Romantik“, wie er es selbst nennt. Denn viele hätten auch ein falsches Bild vom Wohnen in den alten Mauern. Denn im Winter sei es richtig kalt und bei Sturm stehe er oft ein bis zwei Stunden im Dachstuhl und beobachte das Gebälk und die Ziegel. „Angst habe ich keine, denn einen Hausgeist haben wir hier nicht und auch Einbrecher müssen immer erst an mir vorbei“, scherzt der Baron.