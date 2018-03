Das sagen die Gemeinderatsfraktionen zum Sporthallenneubau

Natürlich haben sich auch die unterschiedlichen Fraktionen im Erbacher Gemeinderat zu den Plänen für die Sportanlagen geäußert.

Constantin von Ulm-Erbach sagte für die CDU: „Wir brauchen einen sinnvollen und günstigen Neubau und kein Prestigeobjekt.“

Die Hallensituation sei schon lange ein Thema in Erbach, was man auch an der Besucherzahl (rund 30) in der Ratssitzung sehe, sagte Constantin von Ulm-Erbach. Dank des Grundstückseigentümers, der schon bisher Flächen zur Verfügung gestellt habe, hätte ein entsprechend gutes Konzept ausgearbeitet werden können. Das Projekt sei ein finanzieller Kraftakt in jeder Variante. „Wir brauchen einen sinnvollen und günstigen Neubau und kein Prestigeobjekt“, sei das Fazit der CDU-Fraktion. Zudem sei die frei werdende Fläche für die Schulentwicklung dringend von Nöten. Um den weiteren Sportbetrieb zu gewährleisten, müsse die Jahnhalle bis zum Abschluss des Neubaus weiter betrieben werden. Danach sei aber aus Platz- und Kostengründen ein Abbruch gesetzt. Mit der Variante fünf können sich sowohl Schule als auch Vereine sportlich weiterentwickeln.

Elmar Röhr äußerte sich für die SPD wie folgt: „Der Abbruch der Jahnhalle ist mit drin. Da ist die Türe erst mal zu.

Elmar Röhr freut sich, dass die Diskussion deutlich auf die Variante fünf hinauslief. „Ich bin überzeugt, dass diese Variante die griffigste ist. Sie erfüllt das, was Erbach weiter bringt“, so Röhr. Trotzdem könne er im Moment nicht mehr zusagen. Er verwies deutlich darauf, dass im Beschluss der Abbruch der Jahnhalle mit drin stehe. „Für mich bedeutet das, dass die Türe zu ist. Nur wenn Fördermaßnahmen in entsprechender Höhe kommen, kann man vielleicht etwas anders machen“, sagte Röhr. Er habe Verständnis für die Forderung der Sportvertreter die Jahnhalle zu erhalten, allerdings stehe Erbach in naher Zukunft vor weiteren Großinvestitionen, die ebenfalls finanziert werden müssen. „Ich muss als Gemeinderat alle Bedürfnisse abdecken können. Da kommt der Kindergarten in Dellmensingen, die Sanierung der Realschule, die Erweiterung des Feuerwehrhauses oder der Hochwasserschutz in der Innenstadt.“

August Weber vertritt die Freien Wähler mit der Aussage: „Wir stimmen dem Neubau mit einem lachenden und einem tränenden Auge zu.“

„Wir stimmen dem Neubau mit einem lachenden und einem tränenden Auge zu“, äußerte sich August Weber für die Freien Wähler. Auch seine Fraktion befürworte deutlich Variante fünf. Er verstehe die unterschiedlichen Argumentationen der beteiligten in der Arbeitsgruppe. Denn es steht jedem zu, dass er seine Interessen vertritt. Eine Sanierung der Jahnhalle wäre einem Abbruch zwar vorzuziehen, allerdings sieht auch Weber die großen Kosten, vor allem in der späteren Unterhaltung der Gebäude. Als nächstes gehe es darum, ein Raumprogramm zu definieren und das best-mögliche aus dem Neubau herauszuholen, sodass die Vereine sich als Aushängeschild von Erbach endlich richtig präsentieren könnten. Der Neubau gewährleiste somit, dass der Sportunterricht auch während der Bauphase weitergehen könne. Zu große Investitionen sollten in der Jahnhalle aber nicht mehr getätigt werden.