Das ist Erbachs neue Pastoralreferentin

Nachdem Erbachs früherer Pastoralreferent Karl Joos im Juni vergangenen Jahres in den Ruhestand gegangen ist, fand die Seelsorgeeinheit nun, sieben Monate später, eine passende Nachfolgerin: Die 33-jährige Monika Hummler übernimmt ab Freitag, 1. Februar, das Amt. Die gebürtige Griesingerin freut sich auf die neue Arbeit, die sie in Erbach in einer 50-Prozent-Stelle angehen wird. Ihr Aufgabengebiet ist in drei Teilbereiche untergliedert: Firmvorbereitung und Jugendarbeit in der ganzen Seelsorgeeinheit sowie vier Stunden Religionsunterricht. „An welcher Schule ist allerdings noch nicht klar“, sagt Monika Hummler.

Auch Erbachs Pfarrer Joachim Haas betont: „Weiteres wird noch abgesprochen. Sie wird sich an den ersten beiden Wochenenden im Februar in unseren Gottesdiensten vorstellen.“ Mit ihr sei das Pastoralteam fast vollständig.

Fühlt sich in der Heimat wohl

Dass sie nun in der Region arbeitet, sei ihr wichtig, sagt Monika Hummler auf Nachfrage. Die Mutter von zwei Söhnen fühle sich in der Heimat wohl.

Er hat hartnäckig gesagt, dass das Theologie-Studium zu mir passen würde. Monika Hummler über ihren ehemaligen Religionslehrer

Nach ihrem Abitur am Studienkolleg Obermarchtal absolvierte sie ein Vorpraktikum in der Jugendseelsorge Waldsee. Für ein Sprachenjahr wechselte Monika Hummler an das Ambrosianum in Ehingen. „Dort habe ich Latein, Altgriechisch und Hebräisch gelernt und mich auf das Studium vorbereitet“, erklärt sie. In Tübingen studierte sie anschließend zehn Semester Theologie. Bei der Diözese ging sie dann bis 2015 in die Ausbildung zur Pastoralassistentin in Weingarten, was bedeutete: vier bis fünf Wochen praktische Arbeit in der Gemeinde, komplettiert durch eine Woche theoretischere Nacharbeitung in Rottenburg. „So durfte ich viele wertvolle Erfahrungen in der Pastoral sammeln“, sagt die neue Pastoralreferentin, die von Bischof Gebhard Fürst in Aalen beauftragt wurde.

Jahrelange Erfahrung in Jugendarbeit

Nun freue sie sich, nach drei Jahren als Vollzeit-Mama in Erbach wieder mit einer halben Stelle in ihren Beruf einzusteigen. In ihrem Grußwort an die Gemeinde schreibt sie: „Ganz egal in welcher Lebensphase durfte ich immer wieder die Erfahrung machen, dass Gott mit uns geht, dass wir seine Spuren immer wieder entdecken dürfen. Ich bin sehr gespannt darauf, nun mit Ihnen gemeinsam diese Spuren zu entdecken und das Leben in ihren Gemeinden mitgestalten zu dürfen.“

Dass sich ihr Lebenslauf derartig gestaltete, verdankt Monika Hummler übrigens ihrem ehemaligen Religionslehrer: „Er hat hartnäckig gesagt, dass das Theologie-Studium zu mir passen würde. Genau solche Begegnungen mit Menschen haben mich über die Zeit geprägt.“ Da sie rund zehn Jahre Kirchenjugendarbeit gemacht habe, sei sie mit Erfahrung für die neue Stelle ausgestattet.

