Darum verzögert sich der Spielplatz-Umbau

Infizieren sich Altenheim-Bewohner im Krankenhaus mit dem Coronavirus? Diesen Eindruck hatte Manfred Wolf, Heimleiter des Hauses Wartenberg in Geisingen, in einem Artikel zur Situation der Altenheime vom 2. Dezember vermittelt. Genauer wird er trotz Nachfrage nicht, will jetzt keine weitere Stellungnahmen abgeben. Dafür meldet sich das Tuttlinger Klinikum zu Wort.

Wolf erklärte damals, ihm sei aufgefallen, dass einige Bewohner, die aus dem Krankenhaus kamen, das Virus in sich trugen.