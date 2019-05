Daniel Udsilauri: Erster Sieg beim Europa-Cup

Daniel Udsilauri vom TSV Erbach hat beim Judo-Europa-Cup in Bielsko Bial Gold geholt. Udsilauri war mit Bundestrainer Bruno Tsafack und weiteren deutschen U18-Athleten zu dem Wettkampf nach Polen gereist. In der Klasse über 90 Kilogramm zeigte er in seinem ersten Kampf, dass er technisch vielseitig ist, und siegte gegen Jakub Wichlacz (Polen). Auch im Viertelfinale gegen Bulut Safarov (Russland) war Udsilauri nicht zu stoppen und so stand er im Halbfinale. In der Vorschlussrunde traf er auf seinen Kaderkollegen Josip El Sawy. Der erst 15-jährige Nürnberger hatte bis dahin ebenfalls gute Leistungen gezeigt, wurde vom TSV-Judoka aber ins kleine Finale verwiesen. Somit stand für Udsilauri die erste Finalteilnahme bei einem Europa-Cup fest. Udsilauri, der seit einem Dreivierteljahr am Olympia-Stützpunkt in Stuttgart wohnt, zur Schule geht und trainiert, musste gegen den Georgier Giga Tatiashvili ran. Einen Monat hatte sich Daniel Udsilauri im Halbfinale in Teplice dem Georgier geschlagen geben müssen. Diesmal machte der Erbacher alles richtig und besiegte Tatiashvili mit Ippon für einen O-soto-gari im Golden Score. Der nächste Höhepunkt für Daniel Udsilauri wird der Start beim European Youth Olympic Festival in Baku (Aserbeidschan) sein. Dafür sind Daniel Udsilauri und sein Zwillingsbrunder George aufgrund ihrer diesjährigen Leistungen vom Bundestrainer nominiert.