Coronavirus: Schulen in Erbach auch am Dienstag geschlossen

Das Schulzentrum Erbach bleibt auch am Dienstag geschlossen. Wie die Stadtverwaltung am Montagnachmittag mitteilt, bestehen die Verdachtsfälle bezüglich einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus weiterhin. Das konkrete Testergebnis werde erst in den Abendstunden am Montag, 9. März, erwartet.

Vorsorglich sollen deshalb die Schulen und Einrichtungen am Schulzentrum in Erbach auch am Dienstag, 10. März, geschlossen bleiben. Dies betreffe unverändert folgende Einrichtungen am Schulzentrum: Grundschule, Gemeinschaftsschule, Realschule, Musikschule, Mensa, sowie die Kernzeitbetreuung.

Die Einrichtungen sind nach Angaben der Stadt sowohl für die Schüler, als auch für die Beschäftigten der jeweiligen Einrichtungen geschlossen. Die Präventionsmaßnahme soll nur für den Dienstag, 10. März, gelten. Das hatte es jedoch auch am Sonntag geheißen, als die Schulschließungen für Montag bekanntgegeben wurden.

Wie es weitergeht, soll erst auf auf Grundlage der konkreten Untersuchungsergebnisse am Dienstag, 10. März, entschieden werden. Entsprechende Informationen hierzu will die Stadtverwaltung „zeitnah“ herausgegeben, heißt es.

Derweil wird am Dienstag an der Ludwig-Uhland-Schule in Langenau nach der Schließeung am Montag wieder Unterricht – wenn auch in in reduzierter Form bis zur vierten Stunde – wieder stattfinden können, teilt Rektorin Claudia Boß auf der Internetseite der Schule mit. Demnach können Schüler während der eigentlichen Unterrichtszeit und zu den gebuchten Betreuungszeiten von Lehrkräften oder städtischen Mitarbeitern betreut werden.